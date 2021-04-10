الدوري الاميركي للمحترفين: فوز ثامن تواليا لدنفر ونجمه يوكيتش يسجل "التريبل دابل" ال54 في مسيرته

كاتلين مولكاهي GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

تابع دنفر ناغتس سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الثامن تواليا على سان انتونيو سبيرز 121-119 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفرض نجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش نفسه نجما للمباراة بتسجيله التريبل دابل ال54 في مسيرته مع 26 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة)، في حين كان ديمار ديروزان افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وفي غياب بول جورج وراجون راندون، اعتمد لوس انجليس كليبرز على كواهي لينارد فلم يخيب الامال بتسجيله 31 نقطة ونجاحه في 8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز على هيوستن روكتس 126-109، في حين اضاف ريجي جاكسون 26 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

في المقابل، بات جايسوت تايتون اصغر لاعب في تاريخ نادي بوسطن سلتيكس يسجل 50 نقطة على الاقل في مباراة احتاج فيها فريقه الى وقت اضافي ليتخطى منافسه مينيسوتا تمبروولفز 145-136.

وسجل تايتوم (23 عاما و37 يوما) 35 نقطة من اصل 53 في المباراة في الشوط الثاني، واضاف زميلاه جايلين براون وماركوس سمارت 26 و24 نقطة تواليا. اما افضل مسجل في صفوف تمبروولفز فكان كارل انطوني تاونز مع 30 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وتألق زيون وليامسون في صفوف نيو اورليانز بيليكانز بتسجيله 37 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-94.

وساهم توبياس هاريس العائد الى صفوف فيلادلفيا بعد غياب عن المباريات الخمس الاخيرة لفريقه، ب23 نقطة في حين اكتفى نجم الفريق الاخر الكاميروني جويل امبيد ب14 نقطة.

ولم تنفع النقاط ال50 التي سجلها زاك لافين لفريقه شيكاغو بولز الذي خسر امام اتلانتا هوكس 108-120.

وساهم تراي يانغ بفوز اتلانتا بتسجيله 42 نقطة واضاف زميلاه كلينت كابيلا ودانيلو غاليناري في 22 و20 نقطة تواليا.

ومني ميلووكي باكس بخسارته الثالثة تواليا امام تشارلوت هورنتس 117-129.

وتأثر باكس كثيرا بغياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو للمباراة الرابعة تواليا لاصابة في ركبته، بالاضافة الى جرو هوليداي لاصابة مماثلة.

وفي المباريات الاخرى، فاز نيويورك نيكس على ممفيس غريزليز 133 - 129 بعد التمديد، وواشنطن ويزادرز على غولدن ستايت ووريرز 110-107، وانديانا بيسرز على أورلاندو ماجيك - 111-106.

© 2021 AFP