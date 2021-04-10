بطولة اسبانيا: ريال مدريد يسقط برشلونة 2-1 ويتصدر

خافيير سوريانو ا ف ب

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف الفرنسي كريم ينزيمة ضد برشلونة في الدوري الاسباني لكرة القدم في 10 نيسان/ابريل 2021

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مدريد (أ ف ب)

أشعل ريال مدريد سباقًا مثيرًا على لقب الدوري الاسباني لكرة القدم بحسمه السبت الكلاسيكو المنتظر أمام ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 2-1، ليرتقي مؤقتًا الى الصدارة على حساب جاره أتلتيكو وعلى بعد نقطة يتيمة من النادي الكاتالوني، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والالماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60)، ليرفع ريال رصيده الى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.

وسيتيعيد أتلتيكو المركز الاول في حال تعادله او فوزه على مضيفه ريال بيتيس الاحد.

وأنهى ريال مدريد سلسلة من 19 مباراة متتالية من دون هزيمة لبرشلونة في الدوري، بما فيها ستة انتصارات تواليًا، فيما بقي فريق العاصمة من دون خسارة للمباراة الـ13 تواليًا في جميع المسابقات.

وجدد النادي الملكي فوزه على النادي الكاتالوني بعد أن تفوق عليه ذهابًا 3-1 في ملعب "كامب نو" ليزيح أتلتيكو عن الصدارة للمرة الاولى منذ كانون الأول/ديسمبر بعدما كان الاخير خلال شباط/فبراير في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وكان برشلونة يدرك مدى أهمية الفوز كونه كان سيبتعد بفارق خمس نقاط عن النادي الملكي في الصدارة ويصبح مصيره بين يديه بما أنه كسيلتقي أتلتيكو في 9 أيار/مايو على أرضه ضمن المرحلة 35.

وخاض النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الـ"كلاسيكو" رقم 45 في مسيرته الاحترافية ليتشارك ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة في هذه الموقعة ضمن جميع المسابقات مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس الغائب عن المباراة بسبب الاصابة.

وفي ظل الغموض القائم حول مستقبل أفضل لاعب في العالم ست مرات في القلعة الكاتالونية، قد يكون "البرغوث" قد خاض الكلاسيكو الاخير له، حيث كان يأمل تعزيز سجل الأهداف الـ26 التي سجلها في 44 مشاركة سابقة وصدارته لترتيب هدافي الليغا هذا الموسم (23)، بينها 19 في 20 مباراة منذ بداية العام الجديد.

ودخل النادي الملكي المباراة بعد فوز مهم 3-1 على ضيفه ليفربول الانكليزي منتصف الاسبوع ليخطو خطوة كبيرة الى المربع الاخير من دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل على ملعب "أنفيلد" ايابًا الاربعاء.

أما برشلونة الذي ودّع المنافسة القارية باكرًا هذا الموسم فتنتظره المباراة النهائية في الكأس ضد اتلتيك بلباو السبت المقبل.

© 2021 AFP