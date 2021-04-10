بطولة انكلترا: ليدز المنقوص يهزم مانشستر سيتي في عقر داره

مايكل ريغان POOL/ا ف ب

لاعبو ليدز يونايتد يحتفلون بعد الفوز على مانشستر سيتي في معلقه ضمن الدوري الانكليزي لكرة القدم في 10 نيسان/ابريل 2021

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لندن (أ ف ب)

حقق ليدز يونايتد الذي لعب الشوط الثاني باكمله بعشرة لاعبين، فوزا لافتا على مانشستر سيتي المتصدر 2-1 بفضل ثنائية الايرلندي الشمالي ستوارت دالاس السبت في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وتجمد رصيد سيتي عند 74 نقطة متقدما بفارق 14 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد الذي يلتقي الأحد توتنهام وله أيضا مباراة مؤجلة، فيما رفع ليدز رصيده الى 45 نقطة في المركز التاسع.

وهي المرة الاولى التي يخسر فيها مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا ثلاث مباريات "بيتية" في مسيرته التي شهدت تدريبه برشلونة وبايرن ميونيخ الالماني ايضا.

وكان فريقه سقط ايضا على ملعبه امام ليستر سيتي 2-5 وامام مانشستر يوايتد صفر-2 في الدوري هذا الموسم.

واجرى غوارديولا سبعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد بوروسيا دورتموند الالماني (2-1)منتصف الاسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، علما بان مباراة الاياب تقام الاربعاء المقبل.

اما ابرز الذين اراحهم فهم الرباعي المؤلف من صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب الوسط الالماني ايلكاي غوندوغان، الجناح الايمن الجزائري رياض محرز ونظيره على الجهة اليسرى فيل فودن.

في المقابل، شارك البرازيلي غابريال جيزوس كرأس حربة صريح علما بأنه على بعد هدف واحد من ان يصبح ثاني لاعب برازيلي يسجل 50 هدفا في الدوري الانكليزي الممتاز بعد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

كما كشف غوارديولا بان مهاجمه الاخر الارجنتيني سيرخيو اغويرو الهداف التاريخي للفريق والذي سيرحل في نهاية الموسم، لم يكن في التشكيلة لانه يعاني "من اصابة ما".

وخلافا لفلسفته التي تعتمد على الهجوم بلا هوادة، قرر مدرب ليدز الارجنتيني مارسيلو بييلسا اعتماد اسلوب دفاعي حذر خوفا من تلقي فريقه خسارة قاسية على غرار ما حصل ضد مانشستر يونايتد (6-2) وتوتنهام (4-صفر) وليفربول (4-3).

وشهدت المباراة سيطرة شبه مطلقة لمانشستر سيتي، لكنه لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس الفرنسي ايلان ميلييه على الرغم من محاولته المتواصلة.

ونجح ليدز خلافا لمجريات اللعب في خطف هدف السبق بعد تمريرة متقنة من باتريك بامفورد الى ستوارت دالاس ليسددها الاخير كرة زاحفة ارتطمت بالقائم ودخلت شباك الحارس البرازيلي ايدرسون (42).

بيد ان فرحة ليدز لم تدم طويلا لان قائده ليام كوبر تدخل بشكل عنيف على رحيم ستيرلينغ فرفع الحكم في البداية البطاقة الصفراء، لكن بعد مراجعته الفيديو، الغى الصفراء وطرده.

وبات كوبر اول لاعب من ليدز يُطرد في الدرجة الممتازة منذ الاسترالي مارك فيدوكا ضد بولتون عام 2004.

وبعد الطرد، سحب بييلسا هدافه بامفورد واشرك بدلا منه المدافع الهولندي باسكال سترويك.

ورمى سيتي بكل ثقله في مطلع الشوط الثاني واطبق على مرمى ليدز الذي تصدى حارسه لتسديدتين خطيرتين للأوكراني الكسندر زينتشنكو وستيرلينغ تباعا (54).

وبعد محاولات عدة نجح سيتي في ادراك التعادل عندما تلقى البرتغالي برناردو سيلفا كرة امامية من البرازيلي فرناندينيو فمررها بدوره الى الاسباني فيران توريس ليتابعها الاخير داخل الشباك (75).

ووسط الهجمات المتتالية لسيتي للخروج بنقاط المباراة الثلاث، استغل ليدز هجمة مرتدة سريعة ليسجل له دالاس بين ساقي ايدرسون هدف الفوز في الوقت بدل الضائع رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم.

وللمفارقة سجل ليدز هدفيه من تسديدتين فقط على المرمى، بينما سدد سيتي 29 مرة بينها 7 مرات بين الخشبات الثلاث.

ويلعب لاحقا ليفربول مع استون فيلا وكريستال بالاس مع تشلسي.

© 2021 AFP