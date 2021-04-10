بطولة فرنسا: سان جرمان يتحضر بأفضل طريقة لاستضافة بايرن

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

تحضر باريس سان جرمان حامل اللقب بأفضل طريقة لاستضافة بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه ستراسبورغ 4-1 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو اللقاء على خلفية هزيمته في المرحلة الماضية على أرضه أمام ليل صفر-1، ما سمح للأخير بأن يصبح وحيداً في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن نادي العاصمة ثم وسعه الجمعة الى ست بفوزه على مضيفه متز 2-صفر.

لكن سان جرمان وبفضل المتألق كيليان مبابي، أعاد الفارق الى ثلاث رغم الغيابات في صفوفه بسبب الإصابة أو بقرار من بوكيتينو من أجل منح بعض من لاعبيه فرصة التقاط أنفاسهم قبل استضافة بايرن الثلاثاء حيث يبدو مرشحاً كي يثأر لخسارته نهائي العام الماضي، بعد فوزه ذهاباً في "أليانز أرينا" 3-2 بفضل ثنائية لمبابي وهدف للبرازيلي ماركينيوس الذي غاب عن لقاء السبت بسبب الإصابة.

وحسم فريق العاصمة اللقاء فعلياً في شوطه الأول بعدما تقدم على مضيفه بثلاثية نظيفة بدأها مبابي في الدقيقة 16 حين وصلته الكرة من الأرجنتيني لياندرو باريديس، فتلاعب بالمدافع العاجي لامين كوني الذي حاول قطع الطريق عليه، وسدد بين ساقي الحارس البلجيكي ماتز سيلس (16) ليرفع رصيده الى 21 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

ولم ينتظر النادي الباريسي طويلاً لتعزيز النتيجة وهذه المرة بواسطة الإسباني بابلو سارابيا الذي وصلته الكرة من البرتغالي دانيلو بيريرا على بعد قرابة 25 متراً من منطقة الجزاء، فسيطر عليها بحنكة أمام المدافع الصربي ستيفان بتروفيتش ثم تقدم قبل أن يسددها أرضية بعيداً عن الحارس (27).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، أضاف الضيوف الهدف الثالث عبر الإيطالي مويز كين الذي رفع رصيده الى 12 هدفاً بقميص فريقه الجديد بفضل تمريرة من المتألق مبابي وتردد مرة أخرى من المدافع العاجي كوني (45).

ورغم الفرص العديدة، لاسيما لمبابي وكين، عجز سان جرمان عن الوصول الى الشباك في الشوط الثاني الذي شهدت بدايته استبدال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بالإسباني سيرخيو ريكو لسبب لم يُعرَف، ما منح ستراسبورغ بصيص أمل بعدما قلص الفارق عبر المالي ديون ساهي بعد ثوان معدودة على دخوله أرضية الملعب (63).

لكن باريديس قضى على أمل ستراسبورغ بإمكانية العودة حين أضاف الهدف الرابع للضيف الباريسي في الدقيقة 79 من ركلة حرة، مستغلاً سوء تمركز السد الدفاعي.

ويلعب لاحقاً مونبلييه مع مرسيليا.

© 2021 AFP