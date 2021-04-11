الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يفاجئ نتس في عقر داره

إلسا غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

فاجأ لوس أنجليس ليكرز المنقوص بسبب الاصابات بروكلين نتس القوي على ارضه وهزمه 126-101، السبت في الدور المنتظم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل حامل اللقب المباراة دون نجميه المميزين ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس الغائبين بسبب الاصابة، لكنه عوّض بلعب دينامي ونسبة تسديد مميزة بالاضافة الى حصار دفاعي على المضيف.

قال الألماني دنيس شرودر لاعب ليكرز "اليوم تمكنّا من المنافسة، سدّدنا، ونعم، بمقدوري القول، هذا أفضل فوز لنا هذه السنة".

وفي ظل غياب جيمس، المتوج مع ثلاثة أندية مختلفة في مسيرته الزاخرة، وديفيس، كان ليكرز بين الأدنى تسجيلا في الدوري في الأسابيع القليلة الماضية. افتقد الفريق الاصفر "الملك" للمباراة الحادية عشرة تواليا، فيما غاب ديفيس عن آخر 25 مواجهة.

في المقابل، غاب ايضا عن نتس هدافه الجديد القادم من هيوستن روكتس جيمس هاردن بسبب الاصابة، ثم خسر نجمه كايري إرفينغ الذي طُرد للمرة الأولى في مسيرته في الشوط الثاني.

واجبر النجم المخضرم كيفن دورانت على تحمّل عبء بروكلين بمفرده. وفي ثاني مباراة له بعد العودة من اصابة عضلية بفخذه، سجّل دورانت 22 نقطة، 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، أمام جماهير محدودة بسبب برتوكول فيروس كورونا، بلغ عددها 1700 متفرج على ملعب باركليز سنتر.

واضاف لاماركوس أولدريدج 12 نقطة لنتس الفائز 8 مرات في آخر 11 مباراة، فيما كان أندريه دروموند الأفضل تسجيلا لليكرز مع 20 نقطة و11 متابعة.

وقبل طردهما في الربع الثالث لاحتكاك طويل بينهما، سجل إيرفينغ 18 نقطة لنتس والألماني دنيس شرودر 19 نقطة للفائز.

واضاف بن ماكلمور 17 نقطة لليكرز الذي اجبر نتس على الاكتفاء بتسجيل نسبة 43,8% على التسديد، فيما انهى ماركيف موريس المباراة برصيد 14 نقطة.

قال دروموند بعد فوز فريقه "تعلّمت الكثير من مباراة اليوم، اننا نملك الكثير من الشبان الأقوياء في غرفة الملابس. برغم ما نواجه على الطرف المقابل من الملعب، يخرجون ويلعبون بقوة".

وصنع ليكرز تقدما في بداية المباراة، لكن الفارق لم يكن سوى اربع نقاط قبل طرد إيرفينغ.

ويتساوى بروكلين نتس في صدارة المنطقة الشرقية مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (36 فوزا و17 خسارة)، فيما يحتل ليكرز المركز الخامس في الغربية (33-20).

© 2021 AFP