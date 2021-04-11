بطولة ألمانيا: شالكه يعود إلى سكة الانتصارات بعد 13 مباراة

ليون كويغلر تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو شالكه يحتفلون بالفوز على أوغسبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم، على ملعب غيلسينكيرشن غرب ألمانيا في 11 نيسان/أبريل 2021

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برلين (أ ف ب)

عاد شالكه متذيل فرق الدوري الالماني لكرة القدم والمهدد بشكل كبير بالهبوط إلى الثانية، إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 1-صفر الاحد، في مباريات المرحلة 28.

وأنهى سوات سيردار فترة عجاف فريقه وقاده الى انتصاره الثاني فقط هذا الموسم بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

ولم يذق شالكه طعم الفوز في مبارياته الـ 13 الاخيرة في مختلف المسابقات، منها 12 في الدوري وواحدة في ثمن نهائي الكأس (خسر أمام فولفسبورغ بهدف نظيف)، وتحديداً منذ فوزه الأول في الدوري هذا الموسم وكان على حساب هوفنهايم برباعية نظيفة في المرحلة 15.

وحقق الفريق الذي يقبع في قاع الترتيب خلال هذه الفترة 3 تعادلات مقابل 10 هزائم، قبل أن تتوقف هذه السلسلة أمام أوغسبورغ.

ورفع شالكه رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الاخير بفارق 13 نقطة عن ارمينيا بيليفيلد الخامس عشر وصاحب آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، وبفارق 12 نقطة عن ماينتس السادس عشر وصاحب المركز الذي يخول صاحبه خوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء بين النخبة، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 32 في المركز الحادي عشر.

ويلعب لاحقاً كولن مع ماينتس، وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء هوفنهايم مع باير ليفركوزن.

© 2021 AFP