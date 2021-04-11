بطولة إسبانيا: إصابة فاسكيس قد تبعده عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم

خافيير سوريانو ا ف ب

يواجه لوكاس فاسكيس خطر الغياب عن ريال حتى نهاية الموسم بعد اصطدامه بلاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس

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مدريد (أ ف ب)

يعاني جناح ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيس من إلتواء في رباط ركبته اليمنى، تعرض له خلال فوز فريقه في الكلاسيكو على غريمه برشلونة 2-1 السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الملكي الأحد.

وقال ريال في بيان نشره على موقعه الرسمي "بعد الفحوص التي أجريت اليوم (الأحد) للاعبنا لوكاس فاسكيس، شخّص الفريق الطبي لريال مدريد إلتواء في الرباط الصليبي الخارجي لركبته اليسرى".

ومرر فاسكيس (29 عاما) قبل اصابته تمريرة حاسمة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة جاء منها الهدف الأول، ثم استبدل في الدقيقة 42 بعد اصطدام قوي مع لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

ولم يوضح النادي مدة غياب فاسكيس، لكن بحسب الصحف الرياضية، سيبتعد حتى نهاية الموسم الجاري وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنكليزي الاربعاء المقبل، بعد فوز فريقه ذهابا 3-1 الثلاثاء الماضي.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد عانى دفاعياً في ظل اصابات القائد سيرخيو راموس، الفرنسي رافايل فاران وداني كارفاخال، لكن فريقه نجح في تحقيق نتائج جيدة واصبح منافساً قوياً على لقبي دوري الابطال والدوري المحلي "ليغا".

ولم يعلن فاسكيس الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 حزيران/يونيو عن أي تمديد مع فريقه الأبيض، ما يعني انه قد يودّع ريال بفوز لافت في الكلاسيكو واصابة في ركبته.

© 2021 AFP