بطولة إنكلترا: نيوكاسل يتنفس الصعداء بفوز على بيرنلي

ستو فورستر POOL/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

تنفّس نيوكاسل يونايتد الصعداء في محاولة البقاء ضمن أندية النخبة، بفوزه الصعب على مضيفه بيرنلي 2-1 الأحد، في المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي تشهد مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد ومضيفه توتنهام في وقت لاحق.

وقلب لاعبو المدرب ستيف بروس النتيجة على ملعب تورف مور، ليضعوا حدا لسلسلة من سبع مباريات دون أي انتصار.

ووضع التشيكي ماتي فيدرا بيرنلي في المقدمة من مسافة قريبة في الشوط الأول (18)، لكن جايكوب مورفي عادل الارقام في الثاني (59)، قبل أن يمنح الفرنسي البديل آلان سان-ماكسيمان نيوكاسل نقاط الفوز بمجهود فردي مميز من مسافة بعيدة (64)، وذلك بعد لعبه دور التمرير في هدف التعادل.

واصبح نيوكاسل، صاحب المركز السابع عشر في الترتيب، على بعد 6 نقاط من فولهام الثامن عشر، كما انه لعب مباراة اقل من الفريق اللندني.

كما اصبح الفارق بين نيوكاسل وبيرنلي الخامس عشر نقطة يتيمة، ودخل الأخير في حسابات النزول أيضا، بعد فوزه مرة يتيمة في آخر ثماني مباريات في البريميرليغ.

وفي وقت لاحق، يحاول مانشستر يونايتد الثأر لخسارته المذلة أمام توتنهام 1-6 في دور الذهاب. يبحث وصيف الترتيب بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر، تحقيق فوزه الرابع تواليا.

ولم يحقق توتنهام فوزين ذهابا وايابا في موسم واحد على مانشستر يونايتد منذ موسم 1989-1990.

وقلب يونايتد نتائجه رأسا على عقب منذ خسارة الذهاب، خلافا لتوتنهام الذي بدأ بالتراجع و يحتل راهنا المركز السابع، إلى خروجه من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

كما تشهد المرحلة الاحد مواجهة قوية بين وست هام يونايتد السادس وضيفه ليستر سيتي الثالث، فيما يحل ارسنال الحادي عشر على شيفيلد يونايتد الأخير.

© 2021 AFP