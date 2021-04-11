بطولة فرنسا: رين يعمّق جراح نانت وصيف القاع

جان-فرانسوا مونييه ا ف ب

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

عمّق رين جراح غريمه نانت المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بفوزه عليه 1-صفر السبت في المرحلة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفيما اقترب رين من المركز الخامس المؤهل أوروبياً، تجمّد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز قبل الاخير، وبفارق نقطة عن نيم الثامن عشر الذي لعب مباراة أقل.

وفرض رين سيطرته على أرضه في الشوط الثاني، ونجح في هزّ شباك نانت في الدقيقة 52 من تسديدة قوية لمارتان تيرييه عجز الحارس الشاب ألبان لافون عن ابعادها.

في المقابل، تابع رين السابع بقيادة مدربه برونو جينيزيو نفض غبار خيباته الأخيرة، فحقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات، على حساب الفريق الاصفر الذي لم يحقق أي فوز منذ فوزه الصادم على باريس سان جرمان حامل اللقب في منتصف آذار/مارس الماضي.

وبعد فوز ليل على أرض متز 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة ثم سان جرمان على أرض ستراسبورغ 4-1 السبت، يحاول كل من موناكو وليون اللحاق بهما في صراع مستعر على الصدارة.

يملك ليل 69 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن سان جرمان، فيما يحتل موناكو المركز الثالث (62) وليون الرابع (61).

© 2021 AFP