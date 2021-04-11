دورة تشارلستون: لقب لأول للروسية كوديرميتوفا

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أحرزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا لقبها الاول في دورات اللاعبات المحترفات في ثاني نهائي لها هذاالعام

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ميامي (أ ف ب)

أحرزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا اللقب الاول في مسيرتها الاحترافية بعدما توجت بطلة لدورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب، على حساب المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-4 و6-2 الاحد في المباراة النهائية.

وسيطرت الروسية المصنفة 15 في الدورة (38 عالمياً) على منافستها ابنه الـ 26 عاما والمصنفة 91 عالمياً.

ونجحت كوديرميتوفا (23 عاما) في كسر ارسال كوفينيتش في الشوط السابع للمجموعة الثانية وتقدمت 5-2، لتحافظ على تفوقها وتحسم المجموعة ثم المباراة لصالحها بعد ساعة و36 دقيقة.

وقالت كوديرميتوفا التي انهت الدورة المقامة على ملاعب ترابية في كارولينا الجنوبية من دون أن تخسر أي مجموعة "أشعر بسعادة عارمة، الامر مذهل"، مضيفة "مررت بالكثير من التقلبات وحالياً أنا هنا مع الكأس".

وخاضت كوديرميتوفا النهائي الثاني في مسيرتها هذا العام بعد دورة أبوظبي في كانون الثاني/يناير الماضي حين خسرت أمام البيلاروسية آرينا سابالينكا.

في المقابل، خاضت كوفينيتش النهائي الثالث في مسيرتها بعد دورتي تيانجين الصينية عام 2015 واسطنبول التركية عام 2016، حيث منيت بخسارتها الثالثة.

وشهدت دورة تشارلستون خروج 9 من أصل المصنفات العشر الاوليات قبل الدور ربع النهائي الجمعة، بينما خرجت الاسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً من هذا الدور أمام الإسبانية باولا بادوسا.

© 2021 AFP