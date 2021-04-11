دورة مونتي كارلو: انطلاق مرتقب على التراب بحضور ديوكوفيتش ونادال

فاليري آش ا ف ب/ارشيف

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موناكو (أ ف ب)

يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال موسمهما على الاراضي الترابية الاسبوع المقبل في دورة مونتي كارلو، قبل مواجهة محتملة في نهائي بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو.

ولم يلعب الثنائي منذ نهاية بطولة أستراليا المفتوحة المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا في شباط/فبراير الماضي، حيث أحرز الصربي المصنف أول عالميا لقبه التاسع في ملبورن والثامن عشر في البطولات الأربع الكبرى.

وتخطى "نولي" أيضا الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر، بالتربع على صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين والتي سيتبوأها للاسبوع الرقم 316 يوم الاثنين.

توّج ديوكوفيتش مرتين في مونتي كارلو، لكنه لم يتخط ربع النهائي منذ لقبه الأخير في 2015.

أما اختصاصي الملاعب الترابية نادال المتوّج 13 مرة بلقب رولان غاروس و20 بطولة كبرى قياسية بالتساوي مع فيدرر، فيبحث عن لقبه الثاني عشر في مونتي كارلو.

وهناك مخاوف حول أوجاع الظهر الدائمة التي يعاني منها نادال، على ابواب موسم الدورات الترابية والذي يصل إلى ذروته في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) بدءا من 30 أيار/مايو.

ويملك المخضرم نادال رصيدا لافتا في مونتي كارلو، مع 71 فوزا و5 خسارات، ولم يفشل في تخطي ربع النهائي سوى مرة يتيمة عندما كان في مشاركته الأولى عام 2003 بعمر السادسة عشرة.

وتدرّب نادال تحت انظار مدربه كارلوس مويا.. وعمّه-مدربه السابق طوني نادال، المشرف الجديد على الكندي الشاب فيليكس أوجييه-ألياسيم، شريك نادال السبت في التمارين.

- مدفيديف لفك نحس الملاعب الترابية -

ومنذ بطولة أستراليا المفتوحة، خسر نادال المركز الثاني في التصنيف العالمي لصالح الروسي الصاعد بقوة دانييل مدفيديف.

اصبح وصيف بطولة أستراليا المفتوحة، أول لاعب من خارج الاربعة الكبار (ديوكوفيتش، نادال، فيدرر والبريطاني أندي موراي)، يحلّ ثانيا في التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت في تموز/يوليو 2005.

مع ذلك، يدرك تماما حظوظه الخائبة على الملاعب الحمراء.

نال كل ألقابه العشرة على الأراضي الصلبة، فيما لم يفز بأية مباراة في رولان غاروس خلال أربع زيارات.

مازح اللاعب الروسي العملاق "ربما في عام 2050 ساتمكن من تجاوز الدور الأول في رولان غاروس".

ويغيب عن دورة مونتي كارلو الاسطورة فيدرر الذي خاض آخر مشاركاته في الإمارة عام 2016 ولم يتوّج هناك باللقب أبدا، في ظل سيطرة غريمه نادال.

عاد اللاعب الذي سيبلغ الاربعين في آب/أغسطس المقبل، إلى الملاعب في بطولة قطر المفتوحة وذلك اثر غياب دام 13 شهرا لتعافيه من جراحتين في ركبته.

ويخطط فيدرر لبداية موسمه على الاراضي الترابية في مدريد في الاسبوع الاول من أيار/مايو.

ولانه ليس في لياقة جيدة بنسبة "100%"، يغيب المصنف رابعا عالميا النمسوي دومينيك تيم، بعد انسحابه من دورة ميامي الاخيرة للماسترز، على غرار ديوكوفيتش ونادال وفيدرر.

وفضّل وصيف نادال مرتين في رولان غاروس البقاء في بلاده النمسا لخوض التمارين على التراب.

وكانت دورة مونتي كارلو 2020، احدى دورات الماسترز ألف نقطة، قد ألغيت بسبب فيروس كورونا، فيما تقام النسخة الحالية وراء أبواب مغلقة.

وتشير توقعات الطقس ان الشمس لن تكون حاضرة في الايام الاولى ومن المتوقع هطول امطار الاحد والاثنين.

وبعد اعفائه من خوض الدور الاول، قد يواجه ديوكوفيتش الإيطالي يانيك سينر، بحال تغلبه على الاسباني ألبرت راموس-فينيولاس.

في المقابل، يقف نادال ومدفيديف على الطرف المقابل من القرعة.

ومن الطامحين للقب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف خامسا)، الألماني ألكسندر زفيريف (6) الروسي أندري روبليف (8) والبولندي هوبرت هوركاش (16) المتوّج أخيرا في ميامي والشاب سينر (23) الوصيف في فلوريدا، دون نسيان الإيطالي فابيو فونييني (18) الذي سيحاول الدفاع عن لقبه في 2019.

© 2021 AFP