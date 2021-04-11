رئيس الحكومة الليبية يزور تركيا الاثنين

محمود تركية ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة متحدثا في افتتاح "المؤتمر الوطني لجائحة كورونا" في طرابلس في 13 آذار/مارس 2021

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انقرة (أ ف ب)

يقوم وفد ليبي رفيع برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الاثنين بزيارة تركيا التي تلعب دورًا رئيسيًا في النزاع الليبي، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية الأحد.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة فرانس برس أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل الوفد الذي يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان الليبي في القصر الرئاسي في أنقرة.

سيناقش المسؤولون الليبيون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، بحسب الوكالة.

يرى مراقبون أن تشكيل هذا الوفد يعكس الأهمية التي توليها طرابلس لعلاقاتها مع أنقرة.

وكانت تركيا الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق في طرابلس التي واجهت سلطة خليفة حفتر، رجل الشرق القوي المدعوم من روسيا ودولة الإمارات بشكل خاص. ونفذت أنقرة انتشارًا عسكريًا في ليبيا بموجب اتفاق عسكري وقعته مع حكومة الوفاق الوطني.

بعد سنوات من عدم الاستقرار منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تم في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة تشكيل هيئة تنفيذية موحدة مسؤولة عن قيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ديسمبر.

وخلال اجتماع عقد في نهاية كانون الثاني/يناير عبر تقنية الفيديو في مجلس الأمن، طلب السفير الأميركي بالإنابة لدى الأمم المتحدة من تركيا وروسيا البدء ب"الانسحاب الفوري لقواتهما" من ليبيا.

© 2021 AFP