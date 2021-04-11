نجم البيسبول السابق رودريغيس لشراء مينيسوتا تيمبروولفز (تقرير)

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دخل رودريغيس في مفاوضات أولية لشراء نادي مينيسوتا في دوري ان بي ايه

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لوس انجليس (أ ف ب)

يجري أفضل لاعب في الدوري الأميركي للبيسبول سابقا أليكس رودريغيس مع شريكه التجاري مفاوضات أولية لشراء فريق مينيسوتا تيمبروولفز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، بحسب ما اشارت وسائل إعلام أميركية مساء السبت.

وانضم رودريغيس (45 عاما)، المعتزل بعد نهاية موسم 2016، إلى الثري الأميركي مارك لور لتوقيع رسالة تعبر عن نيتهما بالتفاوض مع مالك تيمبروولفز غلن تايلور لشراء العلامة التجارية، بحسب ما ذكرت شبكة "إي أس بي أن".

وتنص الرسالة ان رودريغيس ولور أمامهما 30 يوما لانهاء صفقة شراء النادي الذي انفق عليه لور 90 مليون دولار في عام 1994. وتتضمن الصفقة أيضا شراء فريق مينيسوتا لينكس لسيدات كرة السلة.

وبحال توقيع العقد، سيجلب تايلور البالغ 79 عاما الثنائي كشريكين محدودين لعامين قبل تسليم الملكية الكاملة.

وتقدّر قيمة مينيسوتا راهنا بـ1,4 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس المتخصصة.

رودريغيس الذي حاول سابقا شراء نادي نيويورك ميتس، اوقِف كامل موسم 2014 لانتهاكه قواعد المنشطات في الدوري. أقرّ في 2014 تعاطي مواد محظورة من عيادة بيوجينيسيس بعد أن نفى ذلك علنا. تلقى بداية عقوبة ايقاف غير مسبوقة لـ211 مباراة، تم تخفيضها لاحقا إلى 162 مباراة.

© 2021 AFP