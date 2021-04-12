الأمم المتحدة تدعو الى "اقتناص الفرصة" للتوصل الى حل دبلوماسي في اليمن

جون ماكدوغال تصوير مشترك/اف ب

مؤتمر صحافي مشترك في برلين لموفد الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث ووزير الخارجية الالماني هايكو ماس في 12 نيسان/ابريل 2021

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برلين (أ ف ب)

دعت الأمم المتحدة الاثنين كل أطراف النزاع في اليمن الى "اقتناص الفرصة" للتوصل الى حل دبلوماسي فيما عقدت أبرز القوى جلسة مفاوضات في برلين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث خلال مؤتمر صحافي في برلين "إنه الوقت المناسب لإبداء قيادة مسؤولة وأدعو كل أطراف النزاع الى اقتناص الفرصة السانحة الآن والتفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة لحل هذا النزاع".

والتقى غريفيث الذي يزور العاصمة الألمانية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وماس يقف وراء اجتماع مرتقب بعد الظهر بين كبار المسؤولين من عدة دول رئيسية بهدف دعم جهود الأمم المتحدة لحل هذا النزاع المستمر منذ عام 2015.

يجمع هذا الاجتماع عبر الفيديو ممثلين عن مجموعة "الدول الخمس+4" التي تم إنشاؤها في خريف عام 2019 من أجل اليمن.

وتتكون من القوى الخمس التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي.

وأوضح غريفيث أن الوضع الإنساني خصوصا بالنسبة للأطفال الذين "لم يتمكن معظمهم من الذهاب إلى المدرسة منذ ست سنوات وليس لديهم أي مستقبل" مأسوي مكررا مطلبه بان يوافق أطراف النزاع على المحادثات برعاية الأمم المتحدة.

وتابع "الأمم المتحدة تعمل على خطة لضمان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني ووقف كل المعارك وفتح الطرق بين شمال وجنوب البلاد لضمان حرية تنقل الأشخاص والمساعدات الإنسانية والسلع".

يشهد اليمن حربا منذ ست سنوات بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية ودول عربية أخرى والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.

وتحاول المجموعة الدولية بدون جدوى منذ أشهر التوصل الى حل سلمي للنزاع والأزمة الإنسانية في البلاد، وهي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة.

© 2021 AFP