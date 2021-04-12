الدوري الأميركي للمحترفين: بوسطن يوقف سلسلة ناغتس

مادي ماير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قاد تايتوم فريقه بوسطن إلى قلب تأخره أمام مضيفه دنفر ناغتس

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجّل جايسون تايتوم 28 نقطة و10 متابعات ليقود بوسطن سلتيكس إلى قلب تأخره وإيقاف سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لدنفر ناغتس (105-87)، الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعدما كان متخلفا بفارق 14 نقطة في الربع الثالث، سجّل الفريق الزائر بوسطن 31 نقطة مقابل 3 فقط لخصمه، ليقلب النتيجة ويحقق فوزا عزيزا على رابع المنطقة الغربية.

قال تايتوم "اعتقد أننا نجحنا بتعزيز قوتنا. تواصلنا بشكل أفضل. بدأنا نتبادل المواقع أكثر وهذا ما ساعدنا".

أضاف "كان (فوزا) كبيرا. لأنه كان من الممكن أن يهرب منّا".

وأتى اداء تايتوم الجيّد، بعد يومين من تسجيله أعلى رصيد في مسيرته، بلغ 53 نقطة ضد مينيسوتا تيمبروولفز. وكان الشكّ يحوم حول مشاركة تايتوم المريض وجايلن براون المصاب بركبته قبل مباراة الأحد.

أضاف براون 20 نقطة و8 متابعات، فيما سجّل كل من ماركوس سمارت وكيمبا ووكر 14 نقطة واضاف لاعب الارتكاز روبرت وليامس 10 نقاط و8 متابعات.

ولدى الخاسر، حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مع 17 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، واضاف مايكل بورتر 22 نقطة و11 متابعة، فيما سجل الأرجنتيني فاكوندو كامباتسو 14 نقطة وويل بارتون 13.

وعلّق براد ستيفنز مدرب بوسطن سابع المنطقة الشرقية "احتجنا إلى شيء ما يعزّز دفعنا".

© 2021 AFP