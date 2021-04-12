السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

سجاد حسين اف ب

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الرياض (أ ف ب)

أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين بداية شهر رمضان الثلاثاء، فيما يواجه المسلمون في ارجاء العالم قيودا مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وقالت المحكمة العليا في المملكة السنية أن "يوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام"، على ما أفادت وكالة الانباء السعودية.

وأعلنت عدة دول أخرى، بينها مصر والاردن لبنان أنّ الشهر الكريم سيبدأ الثلاثاء على أراضيها، فيما يتوقع أن يبدأ الاربعاء في دول ذات غالبية شيعية كإيران.

وصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة.

ويشهد رمضان عادة تجمعات كبيرة حيث تلتئم الأسر للإفطار معا في أعداد كبيرة.

لكن تفشي جائحة كوفيد-19 دفع العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة لفرض قيود على المصلين بما في ذلك حظر تجول ليلي ومطالبة السكان بأداء الصلوات في المنازل.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي "يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا".

وتابع "نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والمبادرة لتلقي اللقاحات".

وشهدت المملكة ارتفاعا في الإصابات فيروس كورونا في الاسابيع الأخيرة. وسجلت السعودية أكثر من 390 ألف إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره من بينها أكثر من 6700 حالة وفاة، وهو الرقم الاعلى في منطقة الخليج.

وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونا أكثر من خمسة ملايين لقاح حتى الآن.

وفي الأردن، أعلن المفتي العام للمملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن "الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك"، على ما ذكرت قناة المملكة الرسمية.

ويُحدد بداية صوم رمضان عبر حسابات فلكية قمرية ورؤية بصرية.

© 2021 AFP