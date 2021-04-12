بطولة ألمانيا: كولن يقيل مدربه في محاولة لإنقاذ الموسم

كاي بفافنباخ تصوير مشترك/ا ف ب

غيسدول قبل مباراة كولن مع اينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني في 14 شباط/فبراير 2021

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برلين (أ ف ب)

هأقال نادي كولن وصيف القاع في الدوري الالماني لكرة القدم مدربه ماركوس غيسدول بعد ساعات من الخسارة أمام ماينتس وذلك في محاولة لإنقاذ الموسم قبل ست مراحل من النهاية.

ونقل بيان النادي عن المدير العام هورست هيلد قوله إنه "مع تغيير المدرب، نريد أن نمنح الفريق انطلاقة جديدة".

وسقط الفريق على ارضه 2-3 امام ماينتس الاحد في المرحلة 28 ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع عشر الذي يعيده مباشرة الى الدرجة الثانية، على بعد ثلاث نقاط من أرمينيا بيليفيلد السادس عشر الذي يخوض ملحق الهبوط.

ووصل غيسدول الى رأس الجهاز الفني للفريق القريب من الحدود البلجيكية-الهولندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونجح في إبقائه في دوري الاضواء، وكان عقده الحالي يستمر حتى نهاية حزيران/يونيو.

© 2021 AFP