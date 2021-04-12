بطولة إسبانيا: إشبيلية يعزز مركزه الرابع بفوز مثير على سلتا فيغو 4-3

ميغيل ريوبا ا ف ب/ا ف ب

لاعب إشبيلية المدافع الفرنسي جول كونديه يحتفل مع زميله بافتتاحه التسجيل في مرمى سلتا فيغو في الدوري الإسباني، في بالايدوس ستاديوم في فيو في 12 نيسان/أبريل 2021

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مدريد (أ ف ب)

حقق إشبيلية فوزه الثاني تواليا أمام مضيفه سلتا فيغو 4-3 الإثنين، في ختام منافسات المرحلة 30 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان النادي الأندلسي اسقط أتلتيكو مدريد المتصدر 1-صفر في المرحلة 29، ليعزز مركزه الرابع في الترتيب برصيد 61 نقطة متأخراً بفارق أربع نقاط عن برشلونة الثالث الخاسر أمام ريال مدريد 1-2 في قمة المرحلة التي شهدت أيضاً تعادل أتلتيكو أمام ريال بيتيس 1-1 الأحد.

وبدوره، كان سلتا فيغو يمني النفس بتحقيق فوزه الثاني توالياً بعد خروجه منتصرا امام ألافيس 3-1 في المرحلة 29، إلاّ أنه اصطدم بالنجاعة الهجومية لرجال المدرب خولن لوبيتغي.

وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح إشبيلية التسجيل سريعا عبر مدافعه الفرنسي جول كونديه الذي حوّل براسه كرة من ركلة ركنية ارتقى لها الحارس إيفان فيار من دون أن يمنعها من هز الشباك (8).

وهو الهدف الثاني للفرنسي هذا الموسم، بعد أوّل سجله أيضاً في مرمى فيغو من رباعية الفوز 4-2 في الذهاب (المرحلة العاشرة).

غير أن كونديه كان أيضاً مصدرا لهدف التعادل للضيوف بتسببه في ركلة جزاء بعد خطأ على سانتي مينا داخل المنطقة، سددها ياغو أسباس قوية بنجاح (20)، قبل أن يضيف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط اثر تمريرة من زميله لاعب برشلونة السابق دنيس سواريس، فانفرد بالحارس الدولي المغربي ياسين بونو وسدد كرة بينية.

وأدرك إشبيلية التعادل بتسديدة من فرناندو اصطدمت بقدم مدافع أصحاب الأرض الغاني جوزيف أيدو وخدعت الحارس فيار (35).

واستعاد فيغو تقدمه بعد ثاني تمريرة حاسمة في الأمسية لسواريس إلى برايس منديس الذي انفرد بالحارس بونو وسدد كرة ساقطة عندما خرج الاخير لملاقاته (44).

مع بداية الشوط الثاني، فرض الكرواتي إيفان راكيتيش التعادل مرة جديدة بعدما حوّل تمريرة من المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري داخل المنطقة إلى تسديدة الهدف الثالث للنادي الأندلسي (60)، قبل ان يضيف البديل الارجنتيني أليخاندرو غوميس الهدف الرابع مستفيدا من خطأ من أيدو ليخطف الكرة ويسدد قوية باغتت الحارس (76).

© 2021 AFP