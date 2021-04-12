بطولة إنكلترا: وست بروميتش ينعش اماله الضئيلة بالبقاء

كاثرين لفيل تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم وست بروميتش البيون كالوم روبنسون يحتفل بالهدف الثالث في مرمى ساوثمبتون (3-صفر) في الدوري الانكليزي في 12 نيسان/أبريل 2021.

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لندن (أ ف ب)

أنعش وست بروميتش ألبيون آماله الضئيلة بالبقاء في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه ساوثمبتون 3-صفر الإثنين في المرحلة الحادية والثلاثين.

وضرب وست بروميتش ألبيون بقوة في الشوط الاول وحسمه بثنائية للبرازيلي ماتيوس بيريرا (32 من ركلة جزاء) والاسكتلندي ماثيو فيليبس (35)، قبل أن يضيف الايرلندي كالوم روبنسون الهدف الثالث في الشوط الثاني (69).

وأهدر جيمس وارد-براوس ركلة جزاء لساوثمبتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس سام جونستون.

وهو الفوز الثاني على التوالي لوست بروميتش بعد الاوّل على تشلسي 5-2، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده الى 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير بفارق ثماني نقاط خلف نيوكاسل صاحب المركز السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط الى الدرجة الأولى (الثانية عملياً).

في المقابل، مني ساوثمبتون بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت خسارة ساوثمبتون قبل مواجهته ليستر سيتي في نهاية الاسبوع في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.

ويلعب لاحقاً برايتون مع ايفرتون.

© 2021 AFP