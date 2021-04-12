تصنيف كرة المضرب: بارتي تحتفظ بصدارة مريحة

ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الاسترالية اشلي بارتي خلال مباراتها والاميركية شلبي رودجرز في دورة تشارلستون لكرة المضرب، تشارلستون، كارولاينا الجنوبية في 8 نيسان/ابريل 2021

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باريس (أ ف ب)

حافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارتها المريحة لتصنيف لاعبات كرة المضرب الصادر الاثنين، مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا.

وكانت بارتي قد خرجت من ربع نهائي دورة تشارلستون الأميركية الأخيرة أمام الاسبانية باولا بادوسا.

وحصل تغيير وحيد في لائحة العشرين الاوليات، مع صعود التشيكية بترا كفيتوفا إلى المركز العاشر بدلا من الهولندية كيكي برتنز.

وقفزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (23 عاما)، المتوجة بأول ألقابها بدورة تشارلستون على أرض ترابية الأحد، تسعة مراكز لتحصد أفضل تصنيف في مسيرتها (29).

ولدى الرجال، صعد الإسباني بابلو كارينيو بوستا، المتوج بلقب بدورة ماربيا، الى المركز الثاني عشر. وأحرز ابن مدينة خيخون البالغ 29 عاما لقبه الخامس في مسيرته الاحترافية.

ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدرا للتصنيف أمام الروسي دانييل مدفيديف.

- تصنيف العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11963 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 10030

3- الاسباني رافايل نادال 9670

4- النمسوي دومينيك تيم 8660

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7040

6- الالماني الكسندر زفيريف 6125 (+1)

7- السويسري روجيه فيدرر 5875 (-1)

8- الروسي أندري روبليف 5400

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3720

10- الايطالي ماتيو بيريتيني 3453

- تصنيف العشر الأوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 9285 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7985

3- الرومانية سيمونا هاليب 6965

4- الأميركية صوفيا كينن 5915

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5750

6- الكندية بيانكا أندرييسكو 5265 (+3)

7- البيلاروس آرينا سابالينكا 5085

8- الأميركية سيرينا وليامس 4850

9- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4660

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4530 (+1)

© 2021 AFP