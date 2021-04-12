توجيه تهمة جنائية جديدة للزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي (محام)

الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي في 17 كانون الثاني/يناير 2020 في القصر الرئاسي في نايبيداو.

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رانغون (أ ف ب)

وجّهت السلطات البورمية تهمة جنائية جديدة الاثنين للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها.

وقال مين مين سو لفرانس برس إنه "تم توجيه تهم (لسو تشي) في ست قضايا بالإجمال -- خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون"، مشيرا إلى أن التهمة الأخيرة وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.

ولم تظهر الزعيمة البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام علنا منذ اعتقلت في الأول من شباط/فبراير بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية البورمي.

وقال مين مين سو إن الزعيمة البورمية، الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات التي تشهدها بورما منذ شهرين.

© 2021 AFP