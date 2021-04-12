دوري أبطال أوروبا: هل يكرر أوليفيرا "كابوس" يوفنتوس أمام تشلسي؟

لاعب بورتو البرتغالي سيرجيو اوليفيرا يسجل من ضربة حرة في الوقت الاضافي الثاني ضد يوفنتوس الايطالي في اياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو في 9 آذار/مارس 2021

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اشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب)

يعود البرتغالي سيرجيو أوليفيرا، "كابوس" نادي يوفنتوس الايطالي، ليهدّد مصير خصمه تشلسي الانكليزي عندما يلتقيه وفريقه بورتو في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بعد غيابه عن مواجهة الذهاب الاسبوع الماضي، حيث يدرك النادي اللندني أنه لا يمكن التهاون أمام صانع الالعاب المتألق.

بعد قرابة الشهر من قيادته بورتو الى تأهل مثير الى ربع نهائي البطولة القارية الاسمى على حساب مواطنه كريستيانو رونالدو وزملائه في يوفنتوس بطل ايطاليا، يأمل أوليفيرا ابن الـ28 عامًا أن تشكّل عودته قيمة لبورتو الذي رغم أدائه اللافت أمام تشلسي الاسبوع الفائت، خسر بهدفين نظيفين بغيابه والمهاجم الايراني مهدي طارمي العائد أيضًا الى مواجهة الثلاثاء، بعد أن فشل الفريق في الافادة من الفرص التي سنحت له.

وغاب أوليفيرا عن المباراة الاولى بسبب تراكم الإنذارات بعد تحصله على بطاقة صفراء في اياب ربع النهائي امام يوفنتوس الذي سجل خلاله هدفًا غاليًا من ضربة حرة في الشوط الاضافي الثاني (115)، بعد أول من ركلة جزاء في الشوط الاول ليقود فريقه الى التأهل رغم الخسارة 3-2 بأفضلية الاهداف خارج الديار بعد فوزه 2-1 في البرتغال.

وقال بعد إقصاء "السيدة العجوز": "إنه شعور رائع أن أسجل هدفين هنا، نحن سعداء بتأهلنا، لقد استحقنا ذلك. إنه مصدر فخر للنادي وللبلاد. إنها مكافأة للفريق كله وتأهل مستحق نظرًا لكل ما قمنا به اليوم وللمعاناة التي مررنا بها خلال الموسم".

ومن المرتقب عودته أمام النادي اللندني الثلاثاء رغم معاناته من إصابة عضلية طفيفة أجلسته على دكة البدلاء في فوز فريقه السبت 2-صفر على مضيفه تونديلا، ضمن منافسات الدوري المحلي قبل أن يدخل في الدقيقة 67.

وفضّل المدرب سيرجيو كونسيساو إراحته معتبرًا "كان من المجازفة أن أبدأ به أساسيًا، لكنني كنت أعلم أنه يمكنني أن أمنحه بعض الدقائق، لا فترة طويلة. كان يعاني من مشكلة عضلية ولم يتعاف تمامًا بعد، لكنه كان قادرًا على اللعب اليوم".

وتابع "كان علينا توخي الحذر، لعب سيرجيو كثيرًا (هذا الموسم) وكنا نعرف أنه من غير الجيد أن يبدأ المباراة. لدينا فريق قوي وتنافسي وذات جودة، مما يعطيني ضمانات. نحن ننظر إلى كل مباراة في البطولة على أنها مباراة نهائية وأنا أثق في الجميع".

ومن المرجح أن يكون كونسيساو أبقاه على دكة البدلاء كي يكون جاهزًا للمباراة على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في اشبيلية الاسبانية في المكان ذاته التي أقيمت المباراة الاولى بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، إلا أن هذه المرة سيلعب بورتو بصفته الفريق الزائر.

- "مرجعًا في النادي" -

وتُظهر أرقام الدولي البرتغالي مدى أهميته بالنسبة لفريق كونسيساو، علمًا أن الاخير أشرف عليه أيضًا في نانت الفرنسي، بعد أن سجل 19 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة في جميع المنافسات هذا الموسم واختير أفضل لاعب في الدوري المحلي لشهر آذار/مارس.

تمت إعارة اللاعب ذو اللحية البنية والشعر المربوط على شكل كعكة والذي نشأ في أكاديمية بورتو، الى ستة أندية مختلفة حيث كان له مرور في فرق متواضعة في بلجيكا وفرنسا قبل باوك اليوناني آخر محطاته قبل العودة الى بلاده.

عاد في العام 2019 بشكل نهائي الى بورتو حيث توج موسمه الاول بعد العودة بثنائية الدوري والكأس المحليين.

وأشاد به المدافع المخضرم بيبي زميله في النادي والمنتخب الوطني خلال النافدة الدولية في الخريف الفائت "بات اليوم مرجعًا في نادينا ويمكن أن يصبح عنصرًا مهمًا في تشكيلة المنتخب أيضًا، حيث المنافسة على المراكز قوية".

ورغم مشاركته كثيرًا في الفئات العمرية لمنتخب السليسياو، إلا أن أوليفيرا ورغم اقترابه من العقد الثالث من عمره، خاض فقط 10 مباريات دولية مع المنتخب الاول، كانت أولها في العام 2018.

ويأمل بورتو رغم صعوبة المهمة لكن مستعيدًا الثقة بعودة أوليفيرا والمهاجم طارمي الذي غاب عن اللقاء الاول لطرده ضد يوفنتوس، أن يبلغ المربع الاخير للمرة الاولى منذ 2004 عندما توج بلقبه الثاني في البطولة مع المدرب جوزيه مورينيو بعد أول عام 1987.

© 2021 AFP