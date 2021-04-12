كأس ديفيس 2021: تورينو وإنسبروك تشاركان مدريد استضافة النهائيات

خافيير سوريانو ا ف ب/ارشيف

أعيدت هيكلة كأس ديفيس في العام 2019 حيث توجت اسبانيا بقيادة نجمها رافايل نادال باللقب بعد مشاركة 18 فريقًا في النهائيات التي أقيمت في مدريد.

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باريس (أ ف ب)

ستقام نهائيات كأس ديفيس 2021 لمنتخبات الرجال في كرة المضرب في ثلاث مدن بعد أن انضمت تورينو الايطالية وإنسبروك النمسوية الى العاصمة الاسبانية مدريد التي كانت المضيفة الوحيدة سابقًا، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة الاثنين.

وجاء في بيان للهيئة الدولية أن كلا من المدن الثلاث ستستضيف منافسات مجموعتين من أصل ست، في حين تستقبل مدريد مواجهتين في ربع النهائي مقابل واحدة لكل من تورينو وإنسبروك واحدة. أما الدوران نصف النهائي والنهائي فتستضيفهما العاصمة الاسبانية.

وتقام النهائيات بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر والخامس من كانون الاول/ديسمبر.

وقال مدير البطولة ألبرت كوستا "كان من المهم أن نجد مدينتين اوروبيتين على تواصل وثيق مع مدريد، مع ظروف لعب مماثلة، لتوفير انتقال سلس للاعبين المسافرين من أماكن أخرى".

وأعيدت هيكلة البطولة في العام 2019 حيث توجت اسبانيا بقيادة نجمها رافايل نادال باللقب بعد مشاركة 18 فريقًا في النهائيات التي أقيمت في مدريد.

وكانت نهائيات 2019 هي الأولى تقام في مدينة واحدة بموجب اتفاق بين الاتحاد الدولي و"كوزموس"، وهي مجموعة استثمارية يرأسها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه الممولة للبطولة.

وألغيت نسخة عام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

© 2021 AFP