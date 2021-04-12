متمردو اليمن يعلنون استهداف السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية

فايز نور الدين ا ف ب/ارشيف

اعلان لشركة ارامكو في الرياض في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

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دبي (أ ف ب)

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الإثنين أنهم استهدفوا السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية، بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة.

وأعلن المتمردون عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم "استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بـعشر طائرات مسيرة"، واستهداف "مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيرة (..) وصاروخين بالستيين".

وبحسب المتمردين، فإن العملية التي أطلقوا عليها اسم "30 شعبان"، "استمرت من مساء أمس وحتى فجر يومنا هذا الاثنين، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

ولم يصدر أي تأكيد من السلطات السعودية حول هذه العملية.

لكن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن ليل الأحد الإثنين اعتراض ست طائرات دون طيار مفخخة أطلقت باتجاه المملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتتعرّض السعودية لهجمات متكررة من المتمردين المدعومين من إيران.

© 2021 AFP