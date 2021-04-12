وزير الخارجية اليوناني يدعو القوات الأجنبية الى مغادرة ليبيا "في أقرب وقت"

عبدالله دوما اف ب

نائب رئيس الحكومة الليبية ووزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحافي مشترك في بنغازي في 12 نيسان/ابريل 2021

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بنغازي (ليبيا) (أ ف ب)

دعا وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس الاثنين، القوات الأجنبية الى مغادرة الأراضي الليبية "في أقرب وقت"، مشددا على ضرورة منح الشعب الليبي الفرصة لتقرير مصيره بنفسه.

وصل وزير الخارجية اليوناني في زيارة رسمية إلى بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا وأجرى محادثات مع حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وينتظر ان يجري محادثات مع رئيس البرلمان الليبي في وقت لاحق.

وقال ديندياس في مؤتمر صحافي مشترك مع القطراني في بنغازي (شرق) "نكرر أن الحل يتمثل في دعم السيادة الليبية ومغادرة جميع القوات الأجنبية، وأن يتم ذلك في أقرب وقت".

وأضاف "يجب تمكين الشعب الليبي وحده من تقرير مصيره".

واشاد القطراني بالمواقف اليونانية الداعمة للحل السياسي.

وقال "نثمن دور اليونان في دعم الليبيين عبر المواقف الايجابية،وكان نتيجتها الحل السياسي وتشكيل حكومة جديدة".

وتشكلت السلطة التنفيذية الجديدة، وهي حكومة موحدة ومجلس رئاسي، ضمن مسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة بداية من شباط/فبراير 2020 وحتى نيل ثقة البرلمان في آذار/مارس.

وعلى الرغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".

ويبلغ عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا نحو 20 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.

كما أشار وزير الخارجية اليوناني إلى اتفاقيات مشتركة مع ليبيا، وأكد استعداد أثينا لتفعيلها وإبرام أخرى جديدة.

وأوضح "كنا قريبين عام 2010 من التوقيع مع ليبيا على اتفاقية مشتركة حول ترسيم الحدود البحرية،ولم يتبقى سوى القليل للانتهاء من هذه الاتفاقية".

وابدى استعداد اليونان "لإبرام اتفاقيات جديدة للرفع من مستوى التعاون مع ليبيا".

كما جدد موقف بلاده الرافض لما وصفها ب"الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا"، في اشارة الى حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج.

وأشار إلى إعادة فتح القنصلية العامة لليونان في بنغازي في وقت لاحق الاثنين.

وصرح القطراني من جانبه "نراعي المصالح المشتركة خاصة مع اليونان ودول أوروبا، في القضايا المتعلقة بملف الغاز في شرق المتوسط وتحديات الارهاب والهجرة غير الشرعية وترسيم الحدود البحرية".

واضاف "لدينا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي مع اليونان في كافة المجالات موقعة عام 2010، ونتطلع إلى تفعيلها نحو اتفاقية تبرم بين بلدينا".

وتأتي زيارة وزير خارجية اليونان، عقب أسبوع من زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس العاصمة الليبية حيث اعلن إعادة فتح سفارة أثينا.

وتطرق ميتسوتاكيس عقب محادثاته مع نظيره الليبي إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية التي أغضبت أثينا والاتحاد الأوروبي، لا سيما بالنسبة الى مسألة احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.

وأبرمت تركيا الاتفاقية مع الحكومة الليبية السابقة نهاية العام 2019، وكانت دعمتها عسكريا لصدّ هجوم قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس.

وأبدى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين بين جزيرة كريت وليبيا.

© 2021 AFP