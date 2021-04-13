إعادة انتخاب فلورنتينو بيريس رئيساً لريال مدريد لولاية سادسة

غابريال بويس ا ف ب/ارشيف

رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريس في ملعب سانتياغو برنابيو في 2 نيسان/ابريل 2019

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مدريد (أ ف ب)

انتخب رجل الاعمال فلورنتينو بيريس (74 عاماً)، المرشح الأوحد، رئيساً لنادي ريال مدريد الاسباني لولاية سادسة، بحسب ما أعلن نادي العاصمة مساء الإثنين، وسيبقى في سدة الرئاسة حتى عام 2025.

وأفاد الفريق "الملكي" في بيان نشره مساء الإثنين - صباح الثلاثاء "تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الاساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريس رودريغيس رئيساً".

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي الثلاثاء بعد انقضاء مهلة الإثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشحيات لرئاسة ريال.

وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريس لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها، بحسب ما شدد بيان النادي.

وهي الولاية الرابعة توالياً لبيريس والسادسة بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة.

ويراهن بيريس في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب "سانتياغو - برنابيو"، إدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتعاقد إما مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أو مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.

وكان قد اعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريس رئيساً للنادي في عام 2009 بعد مرور أول خلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم "غالاكتيكوس" في ولايته الاولى بين 2000 و2006.

وأعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في عام 2013، وثالثة في حزيران/يونيو 2017.

في الاجمالي، تجاوز بيريس رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "آيه اس سي" للهندسة المدنية، حاجز 18 عاماً له في سدة رئاسة الـ "ميرينغي".

© 2021 AFP