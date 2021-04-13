الحكمة الألمانية "التاريخية" شتاينهاوس تقترن بنظيرها الإنكليزي ويب

كريستوف ستاخي ا ف ب/ارشيف

في العام 2017، دخلت بيبيان شتاينهاوس التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في بطولة محلية كبرى للرجال في البوندسليغا

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برلين (أ ف ب)

تزوجت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس التي أصبحت أول امرأة تدير مباراة في بطولة محلية كبرى للرجال، من الحكم الانكليزي هاورد ويب الذي أدار نهائي كأس العالم 2010 في كرة القدم.

في العام 2017، دخلت بيبيانا التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في البوندسليغا، وباتت الآن تحمل اسم شتيانهاوس-ويب بعد أن تزوجا الشهر الفائت.

وقالت في حديث مع موقع "سبورت1" الألماني "إننا سعيدان للغاية"، فيما أفادت صحيفة "بيلد" العريقة إنهما تزوجا بغياب الشهود والحضور ولم يذهبا في رحلة لشهر العسل، بسبب القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

بعد إشرافها على 23 مباراة في البوندسليغا، اعتزلت شتاينهاوس-ويب (42 عامًا) التحكيم بعد قيادتها الكأس السوبر الالمانية في أيلول/سبتمبر الفائت، إلا أنها لا تزال تعمل في تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) في الدوري المحلي.

وبدوره، يُعتبر ويب من أشهر الحكام الأوروبيين بعد أن أدار مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز بين عامي 2003 و2014.

في صيف 2010، كان الحكم الرئيسي في النهائيين الكبيرين: فوز انتر الايطالي على بايرن ميونيخ الالماني في دوري أبطال أوروبا وتتويج إسبانيا بكأس العالم على حساب هولندا في جنوب إفريقيا.

© 2021 AFP