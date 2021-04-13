الدوري الأميركي للمحترفين: كوري يتخطى الاسطورة تشامبرلاين وسفنتي سيكسرز يستعيد صدارة الشرقية

إزرا شوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري بعد تسجيله سلة سمحت له بتجاوز رقم الاسطورة ويلت تشامبرلاين أمام دنفر ناغتس، في سان فرانشيسكو في 12 نيسان/أبريل 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

بات ستيفن كوري أفضل مسجل في تاريخ غولدن ستايت ووريرز متخطياً الاسطورة ويلت تشامبرلاين، بتسجيله 53 نقطة في مباراة الفوز على دنفر ناغتس 116 - 107، فيما استعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صدارة المنطقة الشرقية منفرداً بفوزه على دالاس مافريكس 113-95 بفضل نجمه الكاميروني جويل إمبيد، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، احتاج كوري إلى 19 نقطة فقط من أجل تخطي رصيد اسطورة الستينيات تشامبرلاين ونقاطه الـ 17,783 بقميص ووريرز محتفظاً بالرقم القياسي لأكثر من 50 عاماً، فنجح في الوصول إلى مبتغاه بعد 10 دقائق فقط من الربع الأوّل، منهياً المباراة مع 53.

ويعتبر هذا الموزع العبقري رمزاً في ووريرز منذ زمن طويل، بعدما قاده للفوز بلقب الدوري 3 مرات وإلى نهائيين في غضون خمسة أعوام (2015-2019)، وهو ما زال في سن الـ 33 عاماً شعلة على أرض الملعب.

وهي المرة السابعة ينجح فيها كوري في تسجيل على الأقل 50 نقطة، منها 10 رميات ثلاثية.

غير أن هذه الأمسية الساحرة لكوري إنتهت باصابة جمال موراي في الركبة اليسرى، ما يشكّل ضربة موجعة لفريقه ناغتس رابع المنطقة الغربية الذي سيفتقد لجهوده في حال غاب لفترة طويلة عن الملاعب.

وفي دالاس، قاد لاعب الارتكاز الكاميروني إمبيد، المرشح للفوز بلقب أفضل في الموسم العادي، فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مافريكس بتسجيله 36 نقطة (10 من أصل 17 من الرميات)، إضافة إلى 7 متابعات في 26 دقيقة فقط.

وانفرد سفنتي سيكسرز بصدارة المنطقة الشرقية مع 37 فوزاً و17 خسارة، مستفيداً من تأجيل مباراة مينيسوتا تمبروولفز وبروكلين نتس الثاني بعد مقتل شاب أسود دانتي رايت أثناء استجوابه بالقرب من المدينة الأحد.

وسيكون على سفنتي سيكسرز تأكيد زعامته للمنطقة في لقاء قمة أمام نتس الأربعاء.

عند مافريكس، تحمل السلوفيني لوكا دونتشيتش عبء الهجوم في ظل غياب زميله اللاتفي كريستابس بورزينغيس للراحة، فسجل 32 نقطة، إلا أنه وجد نفسه معزولاً على أرض الملعب.

وظل دالاس سابعاً في الغربية (29-24) متقدماً على ممفيس غريزليز الثامن والفائز على شيكاغو بولز 101 - 90، وعلى سان انتونيو سبيرز التاسع الذي تغلب على أورلاندو ماجيك 120-97.

وسقط يوتاه جاز متصدر الغربية أمام واشنطن ويزاردز 121 - 125، على الرغم من أن نجمه دونوفان ميتشل حاول بفضل 42 نقطة و6 تمريرات حاسمة تقليص فارق وصل إلى 14 نقطة، في الدقائق الخمس الأخيرة، إلاّ أن الضيف قاوم ببسالة لينتزع الفوز.

ويدين يوتاه بهذا الانتصار إلى راسل ويستبروك صاحب سلتين مهمتين في الدقائق القاتلة، سمحت له بتحقيق "تريبل - دابل" للمرة 23 هذا الموسم (25 نقطة و14 تمريرة حاسمة و14 متابعة)والـ 169 في مسيرته متأخراً بفارق 12 محاولة فقط عن صاحب الرقم القياسي أوسكار روبرتسون.

وفي مباريات أخرى، فاز نيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينغز 117 - 110، ونيويورك نيكس على لوس أنجليس ليكرز 111 - 96، وفينيكس صنز على هيوستن روكتس 126 - 120.

© 2021 AFP