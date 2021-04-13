بطولة إسبانيا: اصابة قائد ريال راموس بفيروس كورونا

خورخي غيريرو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس خلال مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الاسبانية في 14 كانون الثاني/يناير 2021 في ملقة

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مدريد (أ ف ب)

أعلن ريال مدريد ثاني ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم، اصابة قائده سيرخيو راموس المبتعد حالياً عن الملاعب جراء اصابة في ربلة الساق اليسرى والغائب عن مباراة العودة أمام ليفربول الانكليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الاربعاء، بفيروس كورونا.

وأفاد النادي المدريدي في بيان "جاءت نتيجة مسحة لاعبنا سيرخيو راموس إيجابية بكوفيد-19".

وبات راموس ثاني حالة إيجابية في ريال في خلال أسبوع، بعد المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران الثلاثاء الماضي، علماً أن الاخير لم يحصل بعد على الضوء الأخضر للالتحاق برفاقه.

ويتوجب على راموس الذي أصيب مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية أن يبتعد عن زملائه بعدما شوهد مرات عدة في المدرجات يشجع الفريق، آخرها أمام برشلونة في "الكلاسيكو" الذي خرج منه "لوس بلانكوس" منتصراً 2-1 في المرحلة 30 من "الليغا".

ويمرّ راموس (35 عاماً) بمرحلة صعبة في مسيرته، حيث خضع هذا المدافع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى في شهر شباط/فبراير 2021، ليعود إلى الملعب في منتصف آذار/مارس، قبل أن يغيب مجدداً عن مباراة الدوري أمام سلتا فيغو في 25 منه بعدما تلقى ضربة على الساق اليسرى.

ويحوم الشك حول مستقبل راموس مع نادي العاصمة حيث ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل من دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.

ويحتل ريال المركز الثاني في "الليغا" برصيد 66 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن "جاره" أتلتيكو المتصدر، فيما يتأخر برشلونة الثالث بفارق نقطتين.

© 2021 AFP