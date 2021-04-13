دورة مونتي كارلو: إنسحاب ميدفيديف المصنف ثانيا عالميا لاصابته بفيروس كورونا

ميكايل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

Monte Carlo (موناكو) (أ ف ب)

انسحب الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، من دورة مونتي كارلو، ثاني دورات الماسترز ألف نقطة، بسبب اصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب الثلاثاء.

وجاء في بيان مفصل من الرابطة انه "وضع ميدفيديف بالحجر، على أن يحصل على متابعة طبية من قبل طبيب الدورة والفريق الطبي".

من ناحيته علّق الروسي على انسحابه بالقول "إنها خيبة أمل كبيرة عدم اللعب في مونتي كارلو. ينصب تركيزي حالياً على الشفاء وأتطلع للعودة إلى الملاعب قريباً وآمنا بقدر الإمكان".

واكتشف ميدفيديف المعفى من خوض منافسات الدور الاول، اصابته بفيروس كورونا الإثنين، وقد تم استبداله في الدور الثاني حيث كان من المتوقع أن يلعب أمام الصربي فيليب كرايينوفيتش أو الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

ووصل ميدفيديف إلى نصف نهائي دورة الإمارة في نسختها الاخيرة عام 2019، علماً أن اللجنة المنظمة للدورة كانت قد سمحت له بالبقاء في منزله في موناكو بخلاف باقي اللاعبين الذين توجب عليهم التقيد بشروط أكثر صرامة داخل فقاعة صحية.

وكان الروسي تقدم للمركز الثاني في ترتيب تصنيف اللاعبين المحترفين بعد فوزه بلقب دورة مرسيليا الفرنسية في آذار/مارس 2021، خلف الفائز عليه في نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأمل ميدفيديف من مشاركته في مونتي كارلو تعويض خيبة خروجه من الدور ربع النهائي لدورة ميامي، أولى دورات الماسترز ألف نقطة، أمام الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت في بداية الشهر الحالي.

© 2021 AFP