طالبان تعلن أنها لن تشارك في قمة حول مستقبل أفغانستان قبل خروج كل القوات الأجنبية

إعلان اقرأ المزيد

الدوحة (أ ف ب)

أعلنت حركة طالبان الثلاثاء أنها لن تشارك في قمة حول مستقبل أفغانستان من المقرر أن تعقد في تركيا في وقت لاحق من نيسان/أبريل الجاري، ما لم تخرج كل القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء في تغريدة للمتحدث باسم مكتب طالبان في قطر "إلى أن تنسحب كل القوات الأجنبية من بلادنا، لن نشارك في أي مؤتمر قد تتّخذ خلاله قرارات بشأن أفغانستان".

وجاء موقف طالبان بعد ساعات على إعلان مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من أفغانستان قبل 11 أيلول/سبتمبر من هذا العام.

وتدخلت الولايات المتحدة في افغانستان غداة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع. وسرعان ما اطاحت بنظام طالبان الذي اتهم بايواء تنظيم القاعدة الجهادي المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل اسامة بن لادن.

وبهدف انهاء اطول حرب في التاريخ الاميركي، وقعت واشنطن ابان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب اتفاقا مع طالبان في شباط/فبراير 2019، نص على سحب كل القوات الاميركية والاجنبية قبل الاول من ايار/مايو المقبل، شرط ان يتصدى المتمردون لنشاط اي تنظيم ارهابي في المناطق التي يسيطرون عليها.

وهناك إجماع متزايد في واشنطن على صعوبة تحقيق مزيد من الإنجازات في أفغانستان.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستستضيف مؤتمرا حول أفغانستان من 24 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو آملة ان يمهد الطريق أمام اتفاق لتقاسم السلطة.

© 2021 AFP