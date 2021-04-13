محصنون ضد فيروس كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية شهر رمضان

معتمرون يطوفون حول الكعبة على مسارات تراعي التباعد

إعلان اقرأ المزيد

مكة المكرمة (أ ف ب)

طاف معتمرون محصنون ضد فيروس كورونا حول الكعبة في مكة الثلاثاء خلال ادائهم مناسك العمرة في أول يوم من أيام شهر رمضان وهم يضعون الكمامات ويتبعون مسارات محددة تراعي التباعد الاجتماعي.

وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام ولكن تم تعليقها في آذار/مارس 2020 في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُخذت للحد من تفشي الجائحة.

وتمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان فقط لمن تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق هذا الشهر.

وحددت الوزارة المحصنين بثلاث فئات، من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو متعاف من الإصابة.

وأدت هذه الاجراءات الى رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان الى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل في اليوم، وفق وسائل اعلام رسمية.

ولم يكن واضحا ان كانت هذه الاجراءات التي تأتي وسط ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة يمكن أن تمتد الى موسم الحج السنوي في وقت لاحق هذا العام.

وفي أواخر تموز/يوليو العام الماضي سُمح لعشرة آلاف شخص من داخل المملكة بأداء شعائر الحج الذي يعد من اركان الاسلام الخمسة، في حين شهد عام 2019 أداء نحو 2,5 مليون حاج الفريضة.

وسجلت السعودية بالاجمال أكثر من 400 ألف اصابة و6,700 وفاة بفيروس كورونا.

وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونا أكثر من خمسة ملايين لقاح حتى الآن.

© 2021 AFP