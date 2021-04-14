استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب "الإنهاك" خلال أزمة كورونا

وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبر في مؤتمر صحافي في فيينا في 14 نيسان/ابريل 2021

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فيينا (أ ف ب)

أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر الثلاثاء استقالته موضحا أنه إنه منهك بسبب إدارته أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وأنشوبر (60 عاما) الذي واجه تهديدات بالقتل بسبب اجراءات الإغلاق، قال خلال مؤتمر صحافي "قررت الاستقالة من وظيفتي". وأضاف "أنا منهك وطاقتي استنفدت"، مشيرا الى أنه شعر خلال 15 شهرا من توليه وزارة الصحة وكأنها 15 عاما.

وحذر من أنه لا يجب الاستهانة بهذه الجائحة. وقال "لم نخرج من الأزمة بعد". وتابع وقد بدا عليه التاثر وهو يشكر الذين عملوا معه خلال الفترة السابقة "أؤمن بكل ما قمنا به من عمل جيد. لكن لا أحد معصوم عن الأخطاء".

ولفت انشوبر الى أنه عانى من مشاكل صحية مؤخرا، وكان قد تغيب عن العمل الأسبوع الماضي كما أخذ إجازة لمدة أسبوع أوائل الشهر الماضي عندما دخل المستشفى.

وتولى عضو حزب الخضر وزارة الصحة أوائل العام الماضي قبل أن يبدأ فيروس كورونا بالتفشي بسرعة في أوروبا.

وقال أنشوبر الثلاثاء إنه بينما حاربت الحكومة الموجة الأولى من الوباء ب"وحدة صفوفها"، ازداد التوتر من داخل الحكومة وخارجها ما جعله يشعر في كثير من الأحيان بأنه "وحيد الى حد بعيد".

ومنحت الشرطة المعلم السابق حماية في تشرين الاول/نوفمبر الماضي بعد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل معارضي الإغلاق والذين ينكرون وجود فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز إن أنشوبر "ضحى بنفسه" من أجل البلاد، مشيدا "بالتزامه".

وسيحل عضو حزب الخضر وولفغانغ موكستين مكان أنشوبر، وهو طبيب يميل الى فرض اجراءات الإغلاق واتخاذ "قرارات غير شعبية" لإنقاذ صحة الناس.

© 2021 AFP