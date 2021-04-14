السودان يدعو مصر واثيوبيا الى قمة حول سد النهضة

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الخرطوم (أ ف ب)

دعا رئيس وزراء السودان نظيريه المصري والإثيوبي إلى عقد قمة مغلقة للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة الذي تبنيه اديس ابابا على النيل الازرق، كما ورد في بيان أصدره مكتبه.

وفشلت الاسبوع الماضي جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث استضافتها الكونغو الديموقراطية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي، في التوصل الى اتفاق حول ملء السد وتشغيله.

منذ أن بدأت عمليات انشاء السد في 2011 تتخوف مصر من ان يؤثر على امداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والري بينما يحذر السودان من أن ملء السد دون توقيع اتفاق سيؤدي الى أضرار بسدووه .

وقال تصريح مكتوب صادر عن مكتب عبد الله حمدوك إن "رئيس الوزراء دعا نظيريه المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي أبيي أحمد إلى اجتماع قمة ثلاثية خلال عشرة ايام لتقييم مفاوضات سد.

وأضاف أن حمدوك ابدى قلقه من أن عمليات انشاء السد وصلت الى مراحل متقدمة "ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وامرا عاجلا ".

واشار التصريح الى أن القمة ستعقد افتراضيا.

وعرضت اديس ابابا الاسبوع الماضي تبادل معلومات مع الخرطوم والقاهرة ولكن مصر والسودان رفضا الاقتراع واعتبرا أنه " مغالطات وانتقائية غير مقبولة "

وتشدد اثيوبيا على أن السد يبنى لاغراض التوليد الكهرباء المهمة من أجل تطورها.

وتضغط مصر والسودان لتوقيع اتفاق قبل أن تكمل اثيوبيا عملية ملء السد التي بدأت العام الماضي.

ويأتي التوتر حول السد بينما تشهد العلاقات بين السودان ومصر تقدما فيما تؤثر خلافات حول اراضي زراعية على الحدود بينهما على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.

© 2021 AFP