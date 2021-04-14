دورة مونتي كارلو: تأهل سهل لديوكوفيتش ونادال وروبليف

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته والايطالي يانيك سينر في الدور الثاني لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، موناكو في 14 نيسان/ابريل 2021

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موناكو (أ ف ب)

تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عقبة الإيطالي الصاعد يانيك سينر بسهولة في مستهل سعيه للقب ثالث في دورة مونتي كارلو، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، بالفوز عليه 6-4 و6-2 الأربعاء في الدور الثاني وذلك في أول مباراة له منذ تتويجه بطلاً لأستراليا المفتوحة في شباط/فبراير.

كما بلغ الإسباني رافايل نادال الثالث الدور ثمن النهائي بفوزه السهل على الارجنتيني فيديريكو دلبونيس 6-1 و6-2.

في المباراة الاولى، لم يجد الصربي المتوج في بداية الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لمرة ثالثة توالياً وتاسعة في مسيرته، صعوبة تذكر في اقصاء الإيطالي، ابن الـ19 ربيعاً الذي وصل الأسبوع الماضي الى نهائي دورة ميامي للماسترز قبل أن يخسر أمام البولندي هوبرت هوركاش.

وهو الفوز العاشر توالياً للصربي منذ مستهل الموسم الحالي، بعدما فاز بمباراتيه في كأس رابطة المحترفين للمنتخبات ثم بمبارياته السبع في بطولة أستراليا.

وعلق ديوكوفيتش الذي أعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، على العودة بعد الفوز بلقائه مع سينر في ساعة و34 دقيقة وكسره إرسال الإيطالي الشاب خمس مرات خلال اللقاء، قائلاً "من الرائع (أن يعود)، وأن ألعب هنا في موناكو حيث أقيم".

وكشف "استخدمت هذا النادي (حيث تقام الدورة) كمركز تمارين لقرابة 15 عاماً، بالتالي أشعر وكأني ألعب في منزلي. كانت مواجهة جيدة (ضد سينر). أعتقد أنها كانت مباراة أولى رائعة وشكلت تحدياً كبيراً بالنسبة لي".

ويواصل الصربي الذي فاز بعشر مباريات متتالية أو أكثر في مستهل الموسم للمرة السادسة في مسيرته (فاز بمبارياته الـ41 الأولى عام 2011 و26 عام 2020 و17 في 2013 و14 في 2016 و10 في كل من 2012 و2021)، سعيه للقب ثالث في هذه الدورة بعد عامي 2012 و2015 والسابع والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز بمواجهة البريطاني دانيال إيفانز الذي أطاح بهوركاش الثالث عشر عندما تغلب عليه 6-4 و6-1.

وفي الثانية، احتاج نادال، بطل الدورة 11 مرة، الى 80 دقيقة للتخلص من عقبة دلبونيس 6-1 6-2.

وضرب الماتادور بقوة من البداية وحسم المجموعة الاولى بسهولة 6-1 وتقدم 3-صفر في الثانية قبل ان ينجح الارجنتيني في كسر ارساله للمرة الاولى في المباراة مقلصا الفارق الى 1-3 ثم 2-3، لكن نادال رد التحية في الشوط السابع ليتقدم 5-2 ثم يحسم المجموعة 6-2.

وهو الفوز الخامس لنادال على دلبونيس في 5 مواجهات جمعت بينهما حتى الان.

ويلتقي نادال الذي خاض مباراته الاولى منذ خروجه من ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي، في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف الرابع عشر والفائز على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (7-3) و6-4.

وبدأ الروسي أندري روبليف المصنف سادساً مشواره بقوة أيضاً وتأهل الى الدور الثالث بفوزه على الإيطالي سالفاتوري كاروزو 6-3 و6-2.

ويلتقي روبليف، القادم من خروج مخيب من نصف نهائي دورة ميامي للماسترز على يد هوركاش الذي واصل مشواره حتى احراز اللقب، في الدور الثالث الذي يصل اليه للمرة الأولى في الإمارة من أصل أربع مشاركات في القرعة الرئيسية، الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع والفائز على الأميركي تومي بول 6-3 و6-4.

- فونييني يواصل الدفاع عن اللقب -

كما بلغ الدور الثالث الإيطالي فابيو فونييني الخامس عشر وحامل اللقب من 2019 نتيجة الغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا، بفوزه على الأسترالي جوردن تومسون 6-3 و6-3، ليواجه الصربي فيليب كرايينوفيتش الفائز بسهولة 6-صفر و6-3 على الأرجنتيني خوان إينياسيو لونديرو الذي تأهل مباشرة الى الدور الثاني بعدما حل بدلاُ من الروسي دانييل مدفيديف الثاني والمنسحب من الدورة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

كما تأهل التشيلي كريستيان غارين السادس عشر بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 6-1 و6-4 ليواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع.

وتأهل أيضا البلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر بفوزه السهل على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-4 و6-صفر، ليضرب موعدا مع الالماني ألكسندر زفيريف الخامس او الايطالي لورنتسو سونيغو.

وكان الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السابع أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارته أمام النروجي كاسبر رود 3-6 و3-6.

© 2021 AFP