دورة مونتي كارلو: ديوكوفيتش يتخلص من سينر بسهولة ويتأهل بصحبة روبليف

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته والايطالي يانيك سينر في الدور الثاني لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، موناكو في 14 نيسان/ابريل 2021

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موناكو (أ ف ب)

تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عقبة الإيطالي الصاعد يانيك سينر بسهولة في مستهل سعيه للقب ثالث في دورة مونتي كارلو، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، بالفوز عليه 6-4 و6-2 الأربعاء في الدور الثاني وذلك في أول مباراة له منذ تتويجه بطلاً لأستراليا المفتوحة في شباط/فبراير.

ولم يجد الصربي المتوج في بداية الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لمرة ثالثة توالياً وتاسعة في مسيرته، صعوبة تذكر في اقصاء الإيطالي، ابن الـ19 ربيعاً الذي وصل الأسبوع الماضي الى نهائي دورة ميامي للماسترز قبل أن يخسر أمام البولندي هوبرت هوركاش.

وحسم ديوكوفيتش الذي أعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الأوائل الآخرين، لقاءه وسينر في ساعة و34 دقيقة بعدما كسر إرسال الإيطالي الشاب خمس مرات خلال اللقاء.

ويواصل الصربي سعيه للقب ثالث في هذه الدورة بعد عامي 2012 و2015 والسابع والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز بمواجهة هوركاش أو البريطاني دانيال إيفانز.

وبدأ الروسي أندري روبليف المصنف سادساً مشواره بقوة أيضاً وتأهل الى الدور الثالث بفوزه على الإيطالي سالفاتوري كاروزو 6-3 و6-2.

وأعفي الروسي القادم من خروج مخيب من نصف نهائي دورة ميامي للماسترز على يد هوركاش الذي واصل مشواره حتى احراز اللقب، من الدور الأول على غرار المصنفين الأوائل الآخرين، وعلى رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والإسباني رافايل نادال الثالث.

ويلتقي ابن الـ23 عاماً، القادم من خروج مخيب من نصف نهائي دورة ميامي للماسترز على يد هوركاش، في الدور الثالث الذي يصل اليه للمرة الأولى في الإمارة من أصل أربع مشاركات في القرعة الرئيسية، الفائز من مباراة الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع والأميركي تومي بول.

كما بلغ الدور الثالث الإيطالي فابيو فونييني الخامس عشر وحامل اللقب من 2019 نتيجة الغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا، بفوزه على الأسترالي جوردن تومسون 6-3 و6-3، ليواجه الصربي فيليب كرايينوفيتش الفائز بسهولة 6-صفر و6-3 على الأرجنتيني خوان إينياسيو لونديرو الذي تأهل مباشرة الى الدور الثاني بعدما حل بدلاُ من الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً والمنسحب من الدورة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف الرابع عشر بفوزه على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (7-3) و6-4، ليضرب موعداً محتملاً في الدور الثالث مع نادال بطل الدورة 11 مرة والذي يبدأ مشواره ضد الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس، والتشيلي كريستيان غارين السادس عشر بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 6-1 و6-4 ليواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع.

كان الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السابع أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارته أمام النروجي كاسبر رود 3-6 و3-6، فيما تأهل البلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر بفوزه السهل على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-4 و6-صفر.

© 2021 AFP