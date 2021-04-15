الأردن يسعى لدخول "غينيس" بـ"أطول علم في العالم" احتفالا بمئوية تأسيسه

خليل مزرعاوي ا ف ب

عمّال في بلدية عمّان يضعون علما بطول 2132 في أحد شوارع العاصمة الأردنية في 15 نيسان/ابريل 2021 في مسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية

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عمان (أ ف ب)

علقت بلدية العاصمة الأردنية عمّان الخميس علماً أردنياً بطول 2132 مترا في أحد شوارع المدينة احتفالا بالمئوية الأولى لتأسيس المملكة، وسعيا لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وعُلق العلم الأردني الطويل في شارع الستين بمنطقة عبدون الراقية في الجزء الغربي من عمّان، وهو بطول 2132 مترا وعرض ستة أمتار.

وقال نائب مدير المدينة للتنمية الاجتماعية في أمانة عمّان الكبرى حاتم الهملان لوكالة فرانس برس "نسعى إلى دخول عالم غينيس بأطول علم أردني على مر التاريخ ليكون أطول علم في العالم".

وأشار إلى "رمزية سياسية" يرتديها العدد 2132، إذ يرمز الرقم 21 للعام 1921 تاريخ إعلان الأمير عبد الله الأول حينها "تأسيس إمارة شرق الأردن"، فيما "32 هو (الثاني من آذار/مارس) ويرمز لتاريخ وصوله الى مدينة عمّان".

ويبدأ العلم في بداية شارع الستين بالمثلث الأحمر والنجمة السباعية في وسطه، مع تدرج الألوان من الأعلى إلى الأسفل أسود فأبيض فأخضر، على مدى الشارع.

وأشار الهملان الى أن أمانة عمّان صنعت العلم بالتعاون مع مؤسسات خاصة سعيا لدخول موسوعة غينيس، بالتزامن مع احتفال المملكة بمئوية الدولة وتزامنا مع يوم العلم في 16 نيسان/ابريل.

وكانت الإمارات العربية المتحدة دخلت موسوعة غينيس في كانون الأول/ديسمبر 2019 بأطول علم في العالم بلغ طوله حينها 2020 مترا، وقبلها كانت الكويت قد حصدت هذا اللقب في شباط/فبراير من العام عينه مع علم بطول 2019 مترا.

وبحسب الهملان، هناك تواصل مستمر مع القائمين على موسوعة غينيس منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى وجود "شركات خاصة ومختصين يصورون العلم لتوثيق طوله ويتواصلون مع غينيس لمساعدتنا".

وأحيا الأردن في 11 نيسان/ابريل الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى بسبب جائحة كوفيد-19، بعدما مرّ أخيرا بأزمة غير مسبوقة داخل العائلة المالكة.

فقبل أسبوع من الذكرى، وُضع ولي العهد السابق الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية واعتُقل نحو 20 أخرين اتهموا بالتورط بـ"مخططات آثمة" لزعزعة أمن الاردن.

© 2021 AFP