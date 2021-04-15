شركة "كوينبيز" لتداول العملات المشفرة تسجل أرقاما قياسية بعد دخولها ناسداك

نيكولاس توكات ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

أغلق سعر سهم "كوين بيز" لتداول العملات الرقمية عند 328,28 دولارا عقب دخول شركة صرف العملات المشفرة إلى بورصة ناسداك في وول ستريت الأربعاء

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نيويورك (أ ف ب)

أغلق سعر سهم "كوينبيز" لتداول العملات الرقمية في بداياته في بورصة نيويورك عند 328,28 دولارا عقب دخول شركة صرف العملات المشفرة إلى مؤشر ناسداك في وول ستريت الأربعاء.

وهذا الرقم أعلى بكثير من السعر المرجعي البالغ 250 دولارا الذي تم تداوله مساء الثلاثاء.

وبذلك، تصبح هذه المنصة لتداول عملة البيتكوين الأعلى تقييما، عند 86 مليار دولار، لشركة أميركية في البورصة.

وسجّلت الرقم القياسي السابق شركة "فيسبوك" التي ارتفعت قيمتها السوقية إلى ما يزيد قليلا عن 81 مليار دولار عام 2012 عندما تم إدراجها في البداية.

وتتيح "كوينبيز" التي أسّسها في العام 2012 في سان فرانسيسكو براين أرمسترونغ (38 عاما) وهو مهندس سابق في "إير بي ان بي" وفريد إهرسام وهو الوسيط السابق في "غولدمان ساكس"، شراء وبيع حوالى خمسين عملة مشفرة، بما في ذلك البتكوين والإيثر.

ومن المتوقع أن ينضم أرمسترونغ الذي تبلغ حصته في الشركة 20 في المئة ويتولى منصب الرئيس التنفيذي، إلى قائمة فوربس لأغنى مئة رجل في العالم قريبا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقبل إدراج "كوينبيز" في بورصة وول ستريت، استمرت قيمة البيتكوين في الارتفاع في الأيام الأخيرة وبلغت ذروتها عند ما يقرب من 65 ألف دولار الأربعاء.

وقال آرت هوغن من "ناشونال هولدينغ" إن "اليوم الأول من الإدراج لا يسمح باستخلاص أي نتائج. سيتعين علينا الانتظار الأشهر الثلاثة الأولى لمعرفة ما إذا كان السهم سيتبع تقلبات العملات المشفرة".

ورغم أن "كوينبيز" استفادت من ازدهار العملات المشفرة والعملات الافتراضية، فإن مجال نشاطها يثير شكوك المنظمين الذين يساورهم القلق بشأن استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة.

وأقر أرمسترونغ في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الأربعاء بأن التنظيم كان أحد التهديدات الرئيسية لنشاط العملات المشفرة موضحا "الآن بعدما أصبحت كوين بيز شركة مدرجة في البورصة، سنخضع لمزيد من التدقيق بشأن ما نقوم به".

ووصف رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الأربعاء العملات المشفرة بأنها "نواقل مضاربة". وأوضح خلال مؤتمر افتراضي "لا أحد يستخدمها في مدفوعات على غرار الدولار".

© 2021 AFP