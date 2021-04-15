شوفين لن يدلي بشهادته أمام المحكمة الناظرة في قضية جورج فلويد

أنغيلا فايس ا ف ب/ارشيف

جدارية تكريما لذكرى جورج فلويد في 13 تموز/يوليو 2020 في نيويورك

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مينيابوليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أعلن الشرطي السابق ديريك شوفين المتّهم الرئيسي في قضية مقتل الاميركي الأسود جورج فلويد، أنه لن يدلي بشهادته في المحاكمة التي استكمل الدفاع والادعاء مرافعاتهم الافتتاحية فيها.

ومنح قاضي مقاطعة هينيبين بيتر كيهيل أعضاء هيئة المحلفين المؤلفة من تسع نساء وخمسة رجال يوم عطلة الجمعة، وحدد يوم الإثنين موعدا للمرافعات الختامية.

وقبل إدلاء الشاهد الأخير بإفادته، قال شوفين للقاضي إنه يطلب تفعيل حقه الدستوري لعدم توريط نفسه جرميا.

وقال شوفين "أطلب اليوم تفعيل حقي الذي يكفله التعديل الدستوري الخامس".

وسأله القاضي "هل هذا قرارك بعدم الإدلاء بشهادتك؟"، فرد شوفين "نعم حضرة القاضي".

وحرص محاميه إريك نلسون على إفهام موكله أن صمته لن يعد علامة أو مؤشرا إلى أنه مذنب.

وهو ما أكد شوفين أنه يفهمه.

وكانت المحكمة قد ردّت طلبا قدّمه فريق الدفاع لتبرئة شوفين الذي يواجه تهم قتل من الدرجتين الثانية والثالثة.

طُرد شوفين من الشرطة بعد نشر فيديو يظهر فيه راكعا فوق عنق فلويد لنحو تسع دقائق غير آبه لتوسله من أجل حياته، وحتى بعدما غاب عن الوعي.

وكان فيديو توقيف فلويد في 25 أيار/مايو 2020 قد أثار احتجاجات ضد العنصرية وضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة والعالم.

© 2021 AFP