وكالة فرانس برس حققت أرباحا قياسية في 2020 رغم الوباء

جان بيار مولر ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلنت وكالة فرانس برس في بيان أن عائداتها التجارية سجلت زيادة طفيفة جدا في مداخليها التجارية، ما جعلها تحقق ربحا "تاريخيا "في العام 2020 بفضل خطة التحول التي بدأتها منذ سنتين وتراجع الكلفة الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وبلغت العائدات التجارية 166,4مليون يورو العام الماضي بارتفاع نسبته 0,5 %. وهذا الارتفاع لافت في مرحلة الأزمة الراهنة وهو عائد إلى دينامية "التحقيق الرقمي" (خدمة التحقق من صحة الأخبار)، وبدرجة أقل خدمة الفيديو، ما يعوّض تراجع الإيرادات المرتبطة بالصحافة المكتوبة.

وتمكنت وكالة فرانس برس من خفض النفقات التشغيلية بمبلغ 9,2 ملايين يورو.

وكان ذلك ممكنا بفضل خطة لخفض النفقات بوشرت قبل سنتين وتضمنت مغادرات طوعية والى "اقتصاد (في الإنفاق) ناجم عن جائحة كوفيد-19" التي أدّت إلى خفض التنقلات الدولية والنفقات المرتبطة بالأحداث الرياضية الرئيسية.

وسمحت هذه العناصر لوكالة فرانس برس بتسجيل ربح تشغيلي قدره 8,9 ملايين يورو وربح صاف بلغ 5,3 ملايين، "وهو مستوى تاريخي" للوكالة التي عانت لفترة طويلة من أجل إحلال التوازن في حساباتها.

في 2019، عادت لتسجّل أرباحا للمرة الأولى منذ 2013 مع 0,4 مليون يورو.

أما السنة الحالية فتشبه بداياتها العام 2020 مع عائدات تجارية تسجل ارتفاعا واستمرار السيطرة على النفقات "بسبب خطة التحول والجائحة"، على ما جاء في البيان.

وقال رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس "تعود وكالة فرانس برس إلى مسار صحيح"، مشيرا الى أن أرباح العام 2020 ستستخدم لتسريع تسديد دين وكالة فرانس برس.

وقال إن دين الوكالة الطويل الأمد الذي بلغ 50 مليون يورو العام 2017 وقد يخفض إلى 26 مليونا في 2023. وأضاف أنه في حال تأكد ذلك "سنكون قد خفضنا المديونية بالنصف على ست سنوات".

© 2021 AFP