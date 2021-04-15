يوروبا ليغ: أرسنال يقسو على سلافيا براغ برباعية ويتأهل الى نصف النهائي

ميكال زيتشيك ا ف ب

لاعبو ارسنال الانكليزي يحتفلون بهدف العاجي نيكولا بيبي ضد سلافيا براغ التشيكي في اياب الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في براغ في 15 نيسان/ابريل 2021

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براغ (أ ف ب)

ألحق أرسنال هزيمة قاسية بمضيفه سلافيا براغ التشيكي برباعية نظيفة في اياب الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" الخميس ليبلغ نصف النهائي للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

ودخل النادي اللندني المباراة وهو مُهدد بتوديع المسابقة بعد تعادله ذهابًا على أرضه 1-1، إلا أن أهداف العاجي نيكولا بيبي (18)، الفرنسي ألكسندر لاكازيت (21 من ركلة جزاء و77) وبوكايو ساكا (24) كانت أكثر من كفيلة لوضعه في المربع الذهبي حيث سيلتقي فياريال الاسباني الذي أٌقصى دينامو زغرب الكرواتي.

وخاض أرسنال المباراة بغياب هدافه الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ لإصابته بالمالاريا وصانع الألعاب النروجي مارتن أوديغارد.

وأعلن أوباميانغ قبل عشر دقائق من صافرة البداية في براغ عن الإصابة عبر حسابه على إنستغرام حيث أرفق الرسالة بصورة له من المستشفى قائلا "للأسف لقد أصبت بالمالاريا خلال مهمتي الدولية مغ الغابون منذ بضعة أسابيع. لقد أمضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الاسبوع ولكني أشعر بحال أفضل كل يوم بفضل الأطباء الذين رصدوا وعالجوا الفيروس باكرًا".

وتابع "لم أكن أشعر بحال جيدة في الاسابيع الاخيرة ولكن سأعود أقوى. سأتابع الشباب الآن، مباراة كبيرة لنا. هيا بنا أرسنال".

وأبقى أرسنال على آماله بالعودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 شريطة فوزه باللقب، كونه من المستبعد منطقيًا أن يحقق ذلك من بوابة الدوري الممتاز نظرًا لمكوثه في المركز التاسع على بعد 10 نقاط من المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى البطولة القارية الاسمى.

وسبق أن بلغ أرسنال نهائي العام 2019 عندما سقط أمام مواطنه تشلسي، فيما خرج من المربع الذهبي في العام 2018 أمام أتلتيكو مدريد الاسباني الذي مضى وحقق اللقب.

واعتقد فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أنه فاز ذهابًا حين وضعه بيبي في المقدمة قبل أربع دقائق على النهاية، لكن الضيوف خطفوا التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى "المدفعجية" سلسلة من 23 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات لسلافيا براغ.

وافتتح أرسنال التسجيل بعد أن مرر إيميل سميث رو الكرة الى بيبي نحو الجهة اليسرى داخل المنطقة تابعها في الشباك (18).

وتحصّل ساكا على ركلة جزاء إثر عرقلة من السلوفاكي ياكوب هرومادا ترجمها لاكازيت بنجاح (21).

وأحرز ساكا الهدف الثالث للضيوف في غضون ست دقائق بعدما وصلته الكرة خارج المنطقة على الجهة اليمنى فقام بفاصل مهاري وسدد بيسراه كرة من على مشارفها زاحفة في أسفل الزاوية اليسرى (24).

وسجل لاكازيت هدفه الشخصي الثاني بعد أن وصلته الكرة من بيبي داخل المنطقة فراوغ الدفاع ووجد المساحة لنفسه قبل أن يسجل بيسراه كرة جميلة في المرمى (77).

ويقام ذهاب نصف النهائي في 29 نيسان/أبريل على أن يليه الاياب في 6 أيار/مايو فيما تحتضن غدانسك البولندية النهائي في 26 من الشهر ذاته.

© 2021 AFP