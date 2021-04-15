يوروبا ليغ: روما يتعادل مع أياكس ويتأهل إلى نصف النهائي

لاعبو روما الإيطالي يحتفلون بالتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بعد تعادله مع أياكس أمستردام الهولندي 1-1 في 15 نيسان/أبريل 2021

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روما (أ ف ب)

عبر نادي روما، آخر سفراء إيطاليا في البطولات الأوروبية، إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) الخميس، بعد تعادله 1-1 مع ضيفه أياكس أمستردام في اياب ربع النهائي، بعدما كان حقق انتصاراً ذهاباً 2-1 في هولندا.

تقدم أياكس عن طريق براين بروبي (49)، قبل أن يدرك البوسني إدين دجيكو التعادل لروما في الدقيقة 72.

وبالتالي حافظ فريق العاصمة على الآمال الإيطالية بإحراز لقب قاري هذا الموسم، إذ بات الممثل الوحيد لبلاده في الدور نصف النهائي، إن كان في "يوروبا ليغ" أو دوري أبطال أوروبا.

وكان "جالوروسي" حقق نتيجة ملفتة ذهاباً بفوزه خارج قواعده على العملاق الهولندي أياكس، بطل دوري الأبطال أربع مرات، بنتيجة 2-1.

وفي ظل معاناته محلياً حيث يحتل المركز السابع بفارق سبع نقاط عن أوّل المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بسبب نتائجه المتواضعة أمام منافسيه المباشرين على المشاركة القارية، سيكون لقب "يوروبا ليغ" أمله الوحيد بالمشاركة في المسابقة القارية الأم.

لكن رغم تأهله، يبقى مستوى النادي الإيطالي مهزوزاً، إذ شهدت المباراة سيطرة هولندية شبه تامة، خصوصاً وأن أياكس كان سجل هدفاً ثانياً مع بداية الشوط الثاني، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود خطأ بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر".

لكن ذلك لم يلغ حقيقة تأهل نادي العاصمة الإيطالية، ليواجه في نصف النهائي مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي تأهل على حساب غرناطة الإسباني.

ويقام ذهاب نصف النهائي في 29 نيسان/أبريل على أن يليه الاياب في 6 أيار/مايو فيما تحتضن غدانسك البولندية النهائي في 26 من الشهر ذاته.

© 2021 AFP