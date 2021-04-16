الدوري الأميركي للمحترفين: أنتيتوكونمبو العائد من الاصابة يقود باكس للفوز على هوكس

باتريك سميث غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العائد إلى الملاعب بعد غيابه لست مباريات بسبب الاصابة خلال مباراة فريقه أمام أتلانتا هوكس 120-109، في 15 نيسان/أبريل 2021

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

استهل نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، عودته إلى الملاعب بعد غياب دام 6 مباريات بسبب الاصابة، بتسجيله 15 نقطه لفريقه وقاده للفوز على أتلانتا هوكس 120-109، الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعلى الرغم من أن المعدل التسجيلي لأنتيتوكونمبو لم يرتقِ إلى معدلاته السابقة (29 نقطة)، إلا انه حصل على مساعدة من زملائه على أرض الملعب حيث نجح 7 لاعبين من باكس في إنهاء المباراة مع 10 نقاط أو أكثر.

وتألق في صفوف الفائز جرو هوليداي مع 23 نقطة، فيما حقق بروك لوبيز "دابل - دابل" مع 19 نقطة و12 متابعة، بينما اكتفى كريس ميدلتون بـ 10 فقط، وأضاف 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وبرز بات كونوتون من على قاعد البدلاء بتسجيله 14 نقطة، وأضاف جيف تيغ وبوبي بورتيس 11 نقطة لكل منهما.

وخاض ميلووكي، ثالث المنطقة الشرقية مع 35 فوزاً مقابل 20 هزيمة، مباراته التاسعة خارج ملعبه من مبارياته العشر الاخيرة.

وحسم باكس نتيجة المباراة لصالحه بتسجيله 7 نقاط توالياً من دون أن يفسح المجال لمنافسه بتسجيل أي نقطة في وقت متأخر قبل صافرة النهاية، في حين نجح هوكس في تقليص فارق بلغ 19 نقطة إلى 8 نقاط مع سلسلة من 15 نقطة مقابل 4 للضيف في الربع الرابع الأخير.

وساهم لاعبو الإحتياط في باكس بتحقيق الفوز الثالث توالياً للفريق بعدما تفوقوا على أقرانهم في هوكس مع 44 نقطة لصالحهم مقابل 16 فقط.

في المقابل، سجل نجم هوكس تراي يونغ العائد بدوره من الإصابة بعد غيابه لمباراتين، 15 نقطة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وكان أفضل مسجل في صفوف الخاسر لاعب الارتكاز الصربي بوغدان بوغدانوفيتش مع 28 نقطة، وأضاف سولومون هيل 18، هي الأعلى له هذا الموسم، وحقق السويسري كلينت كابيلا "دابل - دابل" مع 16 نقطة و16 متابعة.

وهي الخسارة الثانية فقط لهوكس في مبارياته التسع الاخيرة، وظل رابعاً في المنطقة الشرقية (30-26).

وفي مباراة ثانية، تابع ستيفن كوري استعراضه التهديفي وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز على كليفلاند كافالييرز 119-101، بتسجيله 33 نقطة.

وهي المباراة التاسعة توالياً يسجل فيها كوري 30 نقطة أو أكثر، ليساعد فريقه على الفوز بمباراته الرابعة تواليا والخامسة في الست الأخيرة.

وأنهى الكندي أندرو ويغينز المباراة مع 23 نقطة، فيما سجل الاميركي - المكسيكي خوان توسكانو - أندرسون 20 نقطة، هي الأعلى في مسيرته.

وبرز في صفوف كليفلاند، كولين سيكستون العائد إلى الملاعب بعدما غاب مباراتين بسبب الإصابة، بتسجيله 30 نقطة، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً للحؤول دون الخسارة الثالثة لفريقه في آخر أربع مباريات.

وخسر لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب أمام بوسطن سلتيكس 113 - 121، وفاز فينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 122 - 114.

© 2021 AFP