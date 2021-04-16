الولايات المتحدة واليابان تركزان على شبكة الجيل الخامس والصين في القمة الأولى لبايدن

يوشي يامازاكي, مانديل نغان بول/ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

يستقبل الرئيس جو بايدن الجمعة رئيس وزراء اليابان في أول قمة وجها لوجه بين الزعيمين، ومن المتوقع أن يعلنا مبادرة بشأن شبكة الجيل الخامس بقيمة 2 مليار دولار كجزء من حملة أميركية منسقة للتنافس مع الصين.

ويعكس قرار بايدن دعوة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا ليكون ضيفه الأول، تجديد أولويته بشأن التحالفات الأميركية فيما يركز على الصين باعتبارها التحدي الأكثر إلحاحا للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يأتي رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في أيار/مايو إلى واشنطن.

وقال مسؤول أميركي بارز إن اليابان الرائدة في مجال التكنولوجيا ستعلن عن "التزام جوهري" بقيمة 2 مليار دولار بالشراكة مع الولايات المتحدة "للعمل على شبكة الجيل الخامس والخطوات التي ستليها".

تمتعت مجموعة هواوي الصينية بهيمنة مبكرة على شبكة الإنترنت من الجيل الخامس (5 جي) التي أصبحت جزءا مهما من الاقتصاد العالمي رغم الضغوط الأميركية الشديدة على الشركة التي تقول واشنطن إنها تشكل تهديدات للأمن والخصوصية في العالم الديموقراطي.

وأضاف المسؤول الأميركي إن بايدن سيتحدث مع اليابان أيضا بشأن أهدافها المناخية فيما تستعد الولايات المتحدة لعقد قمة افتراضية حول تغير المناخ الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الزعيمين سيناقشان التوتر المتزايد بشأن تايوان فيما أبلغت الجزيرة عن اختراق متزايد لمجالها الجوي من قبل بكين.

وتابع المسؤول "لا يسعى أي من البلدين إلى إثارة التوتر مع الصين أو استفزازها، لكن في الوقت نفسه، نحاول إرسال إشارة واضحة بأن بعض الخطوات التي تتخذها الصين تتعارض مع مهمة الحفاظ على السلام والاستقرار".

وفي حين أن توقيت الزيارة كان مصادفة، قال المسؤول إنه كان من المناسب لقاء سوغا بعد يومين من اتخاذ بايدن قرار الانسحاب من أفغانستان بعد 20 عاما، منهيا بذلك أطول حرب أميركية على الإطلاق.

وأشار المسؤول إلى أن الانسحاب "سيتيح المزيد من الوقت والاهتمام والموارد من قيادتنا العليا وجيشنا للتركيز على ما نعتقد أنه تحديات أساسية في القرن الحادي والعشرين وتكمن بشكل أساسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وقال "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون فعالة في آسيا إلا عندما تكون العلاقات الأميركية-اليابانية قوية واليابان مستقرة".

- اختلاف في النبرة العامة -

خلف سوغا في أيلول/سبتمبر حليفه شينزو آبي الذي كان أحد الحلفاء الديموقراطيين القلائل الذين تمكنوا من الحفاظ على علاقات مستقرة مع سلف بايدن المتقلب دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تكون القمة الأولى لبايدن بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه بسبب جائحة كوفيد-19، بمثابة علاقة تهدئة بعد عهد ترامب، مع ترحيب الرئيس بالزعيم الياباني وعقد محادثة معه واجتماع موسع مع مجلس الوزراء قبل مؤتمر صحافي مشترك.

لكن من المتوقع أن يرفض سوغا الذي ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه وصل إلى واشنطن مساء الخميس، أن يصبح مشجعا متحمسا للسياسة الأميركية إزاء الصين التي لا تزال الشريك التجاري الرئيسي لليابان التي تعاني من ندرة الموارد.

وعملت طوكيو منذ عهد آبي على استقرار العلاقات مع بكين ولم تنضم إلى واشنطن في فرض عقوبات على الصين بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ.

وقال مايكل غرين الذي كان كبير مستشاري الرئيس السابق جورج دبليو بوش في آسيا وهو الآن نائب أول لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "أعتقد أن إدارة بايدن قلقة بشأن مدى عدوانية الصين ومدى النفوذ الذي خسرته الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة في آسيا".

وأضاف "أعتقد أن وجهة النظر اليابانية هي أن لديهم استراتيجية مطبقة ويريدون المضي قدما من دون أي تغيير فيها".

وتابع "لذلك، هناك اختلاف بسيط في النبرة العامة لكن ليس في الاتجاه".

لكن اليابان سترحب بما يتوقع أن يكون إعلانا جديدا بأن جزر سينكاكو التي تديرها اليابان والتي تسميها بكين دياويو، تندرج تحت المعاهدة الأمنية الأميركية اليابانية التي تتطلب دفاعا مشتركا.

كذلك، سيتشاور سوغا ومون الشهر المقبل مع بايدن أثناء استعراضه سياسة الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية حيث خففت دبلوماسية ترامب الشخصية غير العادية مع الزعيم كيم جونغ أون التوتر لكنها لم تحقق تقدما فعليا بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

© 2021 AFP