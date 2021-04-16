انتشال جثث 20 مهاجرًا و17 مفقودا اثر غرق مركبهم شرق سواحل تونس

حسام زواري ا ف ب

مركب المهاجرين يتم سحبه قبالة السواحل التونسية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

تونس (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل التونسي الجمعة انتشال جثث 20 مهاجرًا فيما اعتبر 17 آخرون في عداد المفقودين اثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس، شرق البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري في محافظتي صفاقس والمهدية علي العياري لفرانس برس إن الجثث تعود "لأحد عشر رجلا و8 نساء ورضيع تم انتشالهم قبالة سواحل صفاقس الخميس" وتم نقلهم الى المستشفى المحلي بالمحافظة.

كما أنقذ خفر السواحل ثلاثة مهاجرين. وحسب ما جمعه من شهادات من الناجين فان 17 آخرين لا يزالون مفقودين، وفقا للعياري.

توقفت عمليات البحث عن المفقودين بسبب سوء الأحوال الجوية الجمعة على ان تستأنف السبت.

وكل المهاجرين من أصول إفريقية من بلدان جنوب الصحراء وانطلقوا على مركبهم من سواحل منطقة سيدي منصور الخميس فجرا في اتجاه السواحل الأوروبية.

ارتفعت محاولات الهجرة وعبور المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط في العام 2020.

ولقي 292 مهاجرا على الأقل حتفهم منذ كانون الثاني/يناير 2021 في المتوسط، بينما ناهز العدد 1200 في العام 2020 وفقا لاحصاءات الأمم المتحدة.

© 2021 AFP