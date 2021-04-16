بطولة إنكلترا: توتنهام يتعثر أمام إيفرتون

هاري كاين يسجل هدفه الثاني له ولفريقه توتنهام خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع إيفرتون في 17 نيسان/أبريل 2021

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لندن (أ ف ب)

سقط توتنهام في فخ التعادل أمام مضيفه إيفرتون بهدفين لكل منهما، في مباراة شهدت ثنائية لكل من هاري كاين والإيسلندي غيلفي سيغوردسون، الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل كاين هدفين في الدقيقتين 27 و68، وسيغوردسون في الدقيقتين 31 من ركلة جزاء و62.

وبات توتنهام يحتل المركز السابع برصيد 50 نقطة على بعد خمس نقاط من وست هام الرابع، في آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الابطال. فيما بقي إيفرتون ثامناً مع 49 نقطة.

وبهذين الهدفين انفرد كاين بصدارة هدافي الدوري الإنكليزي، رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً بفارق هدفين عن نجم ليفربول المصري محمّد صلاح.

وبات رصيد كاين 163 هدفاً أيضاً خلال مسيرته في الدوري الإنكليزي، متجاوزاً رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر في المركز السابع على لائحة الهدافين التاريخيين التي يتصدرها نجم نيوكاسل السابق ألن شيرر (260).

وبعدما بدأ فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم بشكل جيد وبدا في طريقه للمنافسة على لقب أول في الدوري منذ ستين عاماً، تدهورت نتائج سبيرز بشكل لافت ومُني بسبع هزائم في مبارياته الـ13 الأخيرة.

وهذه هي النقطة الثانية فقط التي يحصدها توتنهام في آخر ثلاث مباريات له محلياً.

من جهته، لم يعرف إيفرتون طعم الفوز في آخر خمس مباريات له في الـ"بريميرليغ" (خسارتان وثلاثة تعادلات).

وكان إيفرتون الأكثر استحواذاً وسيطرة خلال الشوط الأول، لكن كين هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 27، بعدما تلقى عرضية من الفرنسي تانغي ندومبيلي داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة ويسدد مباشرة في الشباك.

وسرعان ما نجح سيغوردسون في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، نجح سيغوردسون في منح الأفضلية لأصحاب الأرض محرزاً هدفه الثاني في الدقيقة 62، لكن رد كاين كان سريعاً مع تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 68، ليخرج الفريقان بالتعادل رغم ضغط إيفرتون في الدقائق الأخيرة من دون نتيجة.

© 2021 AFP