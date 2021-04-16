بطولة فرنسا: ليل ينقذ نقطة تضمن له البقاء في الصدارة

دوني شارليه ا ف ب

مدرب ليل كريستوف غالتييه خلال اللقاء ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيلنوف-داسك، قرب ليل، في 16 نيسان/ابريل 2021

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باريس (أ ف ب)

أنقذ ليل نقطة ستبقيه في الصدارة أمام باريس سان جرمان حامل اللقب حتى لو فاز الأخير الأحد على سانت اتيان، وذلك بتعادله المتأخر مع ضيفه مونبلييه 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبمواجهة فريق لم يذق طعم الهزيمة في 14 مباراة متتالية (مع لقاء الجمعة)، بينها 11 في الدوري منذ خسارته في المرحلة الثانية والعشرين حين سقط على أرضه ضد لنس 1-2 في 30 كانون الثاني/يناير، عانى ليل الأمرين وكاد أن يخرج من اللقاء وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الرابعة فقط هذا الموسم.

لكنه نجح في نهاية المطاف في إنقاذ نقطة بفضل البديل البرازيلي لويز آراوخو الذي دخل في الدقيقة 77 وسجل هدف التعادل في الدقيقة 85، رافعاً رصيد فريقه الى 70 نقطة في الصدارة بفارق أربع عن سان جرمان الذي كان خسر أمام فريق المدرب كريستوف غالتييه صفر-1 على أرضه في المرحلة قبل الماضية.

اما مونبلييه، فرفع رصيده الى 47 نقطة في المركز الثامن بفارق خمس نقاط عن لنس الخامس.

وبدأت المباراة سريعة من قبل الطرفين اللذين حصلا على فرص جدية لافتتاح التسجيل، أبرزها لليل عبر التركي بوراك يلماظ الذي لامست محاولته القائم وواصلت طريقها الى خارج الملعب (4).

ووجد ليل يركض خلف النتيجة حين فاجأه مونبلييه بهدف جميل للجزائري أندي ديلور الذي أنقض على الكرة وحولها برأسه في شباك الحارس ميك مينيان بعد عرضية متقنة لغايتان لابورد (21)، رافعاً رصيده الى 12 هدفاً في "ليغ 1" هذا الموسم.

وحاول ليل العودة وكان قريباً من هدف التعادل لكن محاولة الأميركي-الليبيري تيموتي وياه، نجل رئيس ليبيريا النجم السابق جورج وياه، وجدت في طريقها الحارس السويسري يوناس أوملين (31).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم ضغط ليل جاهداً في الثاني بحثاً عن العودة لكن محاولتي البرتغالي جوزيه فونتي (54) وجوناتان بامبا (59) اصطدمتا بتألق أوملين، فيما عاند الحظ البديل بنجامان أندري بعدما ارتدت تسديدته من القائم (57).

وواصل ليل إهدار الفرص مع الدخول في ربع الساعة الأخير حيث سدد البديل البرتغالي تشاكا كرة بعيدة صدها أوملين، فعادت الى بامبا الذي تابعها لكن الحارس السويسري تألق مجدداً (77) ثم كرر الأمر أمام البديل الكندي جوناثان ديفيد (80)، ليبدأ الاحباط في شق طريقه الى لاعبي المدرب كريستوف غالتييه.

لكن الفرج جاء على يد البديل الآخر آراوخو وإن كان متأخراً بتسديدة جميلة بعد عرضية من التركي مهمت علي شيليك (85)، لينقذ نقطة تضمن لفريقه البقاء وحيداً حتى لو فاز سان جرمان على ضيفه سانت اتيان الأحد.

© 2021 AFP