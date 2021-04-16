حكمان بالسجن 14 شهرا لقطب الإعلام جيمي لاي في هونغ كونغ

أنطوني والاس ا ف ب/ارشيف

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هونغ كونغ (أ ف ب)

حكم القضاء في هونغ كونغ على قطب الإعلام جيمي بالسجن 14 شهرا بعد إدانته بتنظيم تظاهرتين كبيرتين مؤيدتين للديموقراطية في المدينة عام 2019.

وصدر حكم أول بالسجن 12 شهرا على جيمي لاي (72 عاما) لتنظيمه تجمعا، ثم صدر حكم ثان بالسجن ثمانية أشهر لمشاركته في تظاهرة أخرى. لكن بما أن العقوبتين ستنفذان في وقت واحد، سيمضي في السجن 14 شهرا.

وجيمي لاي موقوف بموجب قانون الأمن القومي الشامل في بكين، بسبب نشاطه.

إضافة إلى لاي، حكم على أربعة متهمين آخرين أيضا بالسجن الفوري من ثمانية اشهر إلى 18 شهرا لتنظيمهم احتجاجا سلميا في 18 آب/أغسطس 2019 والمشاركة فيه. وكان هذا التجمع يدعو إلى الديموقراطية وإلى مزيد من مساءلة الشرطة.

وحكم على أربعة متهمين آخرين بأحكام مع وقف التنفيذ، من بينهم المحامي مارتن لي البالغ 82 عاما والمعروف باسم "أبو الديموقراطية" في هونغ كونغ والمحامية والنائبة السابقة مارغريت نغ البالغة 73 عاما.

وقبل وقت قصير من صدور الحكم، طالب المدّعون العامون بإضافة تهمتين جديدتين ضد لاي هما التآمر للتواطؤ مع قوات أجنبية بموجب قانون الأمن القومي والتآمر لعرقلة سير العدالة.

© 2021 AFP