دورة مونتي كارلو: تسيتسيباس الى نصف النهائي بانسحاب دافيدوفيتش للاصابة

فاليري هاش ا ف ب/ا ف ب

تابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تقدمه في دورة مونتي كارلو في كرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، وبلغ الدور نصف النهائي بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش

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موناكو (أ ف ب)

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الجمعة إلى نصف نهائي دورة مونتي كارلو في كرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، إثر انسحاب منافسه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بسبب الإصابة بعد خسارته المجموعة الاولى 7-5.

ووصل تسيتسيباس، المصنف خامساً عالمياً، إلى نصف نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، للمرة السادسة في مسيرته والأولى له في الإمارة.

وفي ظل معاناة الاسباني من إصابة في فخذه الايسر، سدّد الإرسال من تحت ذراعه عند نقطة خسارة المجموعة، ليرد اليوناني بضربة خلفية ناجحة.

ولحين إعلان انسحابه، شكّل دافيدوفيتش خصماً عنيداً لتسيتسيباس، المصنف رابعاً في الدورة، وكان نداً له.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 3-3 طلب دافيدوفيتش تدخل الطبيب لمعالجة إصابته، وسريعاً نجح في كسر إرسال منافسه في الشوط السابع، في حين أظهر تسيتسيباس انزعاجه من سير اللقاء لدرجة أنه حصل على إنذار بسبب تفوهه بكلمات نابية.

لم يتأخر ردّ اليوناني، فكسر سريعاً إرسال دافيدوفيتش وأعاد الكرّة مرة ثانية في الشوط الاخير ليحسم المجموعة الاولى لصالحه، ولاحقاً المباراة بانسحاب منافسه.

وضرب اليوناني موعداً في نصف النهائي مع الفائز بين البلجيكي دافيد غوفان الخامس عشر أو الانكليزي دانيال إيفانز الذي أطاح بالمصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور ثمن النهائي.

© 2021 AFP