دورة مونتي كارلو: تسيتسيباس الى نصف النهائي بانسحاب دافيدوفيتش للاصابة

فاليري هاش ا ف ب/ا ف ب

تابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تقدمه في دورة مونتي كارلو في كرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، وبلغ الدور نصف النهائي بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش

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موناكو (أ ف ب)

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعا الجمعة إلى نصف نهائي دورة مونتي كارلو الدولية في كرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، إثر انسحاب منافسه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بسبب الإصابة بعد خسارته المجموعة الاولى 5-7.

ووصل تسيتسيباس، الخامس عالمياً، إلى نصف نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، للمرة السادسة في مسيرته والأولى له في الإمارة.

وفي ظل معاناة الاسباني من إصابة في فخذه الايسر، سدّد الإرسال من تحت ذراعه عند نقطة خسارة المجموعة، ليرد اليوناني بضربة خلفية ناجحة.

ولحين إعلان انسحابه، شكّل دافيدوفيتش خصماً عنيداً لتسيتسيباس وكان نداً له.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 3-3 طلب دافيدوفيتش تدخل الطبيب لمعالجة إصابته، وسريعاً نجح في كسر إرسال منافسه في الشوط السابع، في حين أظهر تسيتسيباس انزعاجه من سير اللقاء لدرجة أنه حصل على إنذار بسبب تفوهه بكلمات نابية.

ولم يتأخر ردّ اليوناني، فكسر سريعاً إرسال دافيدوفيتش وأعاد الكرّة مرة ثانية في الشوط الاخير ليحسم المجموعة الاولى لصالحه، ولاحقاً المباراة بانسحاب منافسه.

وعلق تسيتسيباس قائلاً: "كان مستوى اللعب مرتفعاً في البداية. لعبنا الكثير من التبادلات الطويلة، وكانت الكثافة عالية".

وأضاف "لاحظت أنه مصاب. ساقه تؤلمه. لكنني لم أرغب في التفكير في الأمر، حاولت عدم الاهتمام بإصابته وواصلت اللعب مثلما كنت أفعل. كان يتعين علي فعل الشيء الصحيح: إرغامه على الجري والعمل في كل نقطة. بعد ذلك، لم يكن قادرًا على مواجهتي حتى النهاية".

وضرب اليوناني موعداً في نصف النهائي مع البريطاني دانيال إيفانز المصنف 33 عالميا والفائز البلجيكي دافيد غوفان الخامس عشر عالميا والحادي عشر في الدورة 5-7 و6-3 و6-4 في ساعتين و41 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لإيفانز على غوفان في مباراتين جمعتا بينهما حتى الآن.

وكان إيفانز أطاح بالمصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور ثمن النهائي.

والتقى تسيتسيباس وإيفانز مرتين سابقا وكانتا العام الماضي وحسمهما اليوناني بسهولة 6-2 2-63 في نصف نهائي دورة دبي، و6-3 و6-1 في دور الـ32 لدورة هامبورغ الألمانية.

ويلعب لاحقا الايطالي فابيو فونييني الخامس عشر وحامل اللقب مع النروجي كاسبر رود، والاسباني رافايل نادال الثالث والمتوج باللقب 11 مرة مع الروسي أندري روبليف السادس.

© 2021 AFP